https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/iran-disisleri-sozcusu-bekayi-vancein-savas-yorumuna-yanit-verdi-evet-savas-degil-egemenlige-1108556714.html
İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Vance'in 'savaş' yorumuna yanıt verdi: Evet savaş değil, egemenliğe saldırı
İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Vance'in 'savaş' yorumuna yanıt verdi: Evet savaş değil, egemenliğe saldırı
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la yaşanan çatışmayı "savaş" olarak nitelendirmeyeceği yönündeki açıklamasına pazartesi günü yanıt verdi. İşte detaylar...
2026-09-07T14:30+0300
2026-09-07T14:30+0300
2026-09-07T14:30+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
abd
hürmüz boğazı
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
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İran ile müzakerelerde ABD'nin başmüzakerecisi olan JD Vance, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la savaş halinde olduğunu söylemeyeceğini belirtmişti.Vance, Beyaz Saray'daki basın toplantısında gazetecilere, "Buna savaş demezdim. Şu anda aktif bir çatışma yok" demişti.Bekayi ise bugün düzenlediği basın toplantısında çatışmanın bir savaş olmadığını, ancak "İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir askeri saldırı" olduğunu söyledi.Bekayi bununla birlikte, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik çabalar kapsamında Katar'dan bir heyetin pazar günü İran'da bulunduğunu belirtti.İran'dan UAEA'ya karşı karar uyarısıBekayi ayrıca, Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim organı olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran aleyhine bir karar alması halinde Tahran'ın buna karşılık vereceği uyarısında bulundu.'Avrupa ülkeleri irrasyonel davranıyor'Bekayi, İran aleyhine BM nezdinde bir karar çıkarılmasını isteyen Avrupa ülkelerinin "irrasyonel" davrandığını söyledi.İranlı sözcü, ABD ile savaşın nükleer tesislere erişimi imkansız hale getirdiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin bu koşullarda İran'a yönelik yeni bir karar alınmasını istemesini eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hurmuz-bogazinda-deniz-trafigi-mayistan-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1108556067.html
i̇ran
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i̇ran, abd, hürmüz boğazı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
i̇ran, abd, hürmüz boğazı, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
İran Dışişleri Sözcüsü Bekayi, Vance'in 'savaş' yorumuna yanıt verdi: Evet savaş değil, egemenliğe saldırı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la yaşanan çatışmayı "savaş" olarak nitelendirmeyeceği yönündeki açıklamasına yanıt vererek, "Savaş değil, İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir askeri saldırı" dedi.
İran ile müzakerelerde ABD'nin başmüzakerecisi olan JD Vance, geçen hafta yaptığı açıklamada ABD'nin İran'la savaş halinde olduğunu söylemeyeceğini belirtmişti.
Vance, Beyaz Saray'daki basın toplantısında gazetecilere, "Buna savaş demezdim. Şu anda aktif bir çatışma yok" demişti.
Bekayi ise bugün düzenlediği basın toplantısında çatışmanın bir savaş olmadığını, ancak "İran'ın ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir askeri saldırı" olduğunu söyledi.
Bekayi bununla birlikte, ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik çabalar kapsamında Katar'dan bir heyetin pazar günü İran'da bulunduğunu belirtti.
ABD ve İran, Hürmüz Boğazı ve çevresinde karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İki ülke arasındaki müzakereler, normal şartlarda dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda tarafların karşı karşıya gelmesi nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.
İran'dan UAEA'ya karşı karar uyarısı
Bekayi ayrıca, Birleşmiş Milletler'in nükleer denetim organı olan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran aleyhine bir karar alması halinde Tahran'ın buna karşılık vereceği uyarısında bulundu.
'Avrupa ülkeleri irrasyonel davranıyor'
Bekayi, İran aleyhine BM nezdinde bir karar çıkarılmasını isteyen Avrupa ülkelerinin "irrasyonel" davrandığını söyledi.
İranlı sözcü, ABD ile savaşın nükleer tesislere erişimi imkansız hale getirdiğini belirterek, Avrupa ülkelerinin bu koşullarda İran'a yönelik yeni bir karar alınmasını istemesini eleştirdi.