https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/antalyada-3-ilcede-orman-yangini-evler-tahliye-edildi-1108571699.html
Antalya’da 3 ilçede orman yangını: Evler tahliye edildi
Antalya’da 3 ilçede orman yangını: Evler tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayıldı. Aksu’daki alevler Kepez’e sıçrarken bazı... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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türkiye
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yangın söndürme
orman yangını
orman yangını gönüllüsü
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Antalya’nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde farklı noktalarda orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere yüzlerce personel ile havadan ve karadan müdahale başlatıldı.Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Aksu’da başlayan yangının büyüyerek Kepez ilçesine sıçradığı bildirildi.Antalya yangınına 610 personelle müdahaleYangınla mücadele çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel katılıyor. Bölgede etkili olan rüzgar ise ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.Yangının ilerlemesi üzerine ulaşımda da önlem alındı. Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun, Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu’na kadar uzanan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.Serik'te evler tahliye edildiAntalya’nın Serik ilçesine bağlı Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve müdahale ekibi sevk edildi.Alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Yangında 5 ev ile bazı seralar kullanılamaz hale geldi.Aynı evdeki 3 kişi dumandan etkilendiYangının ulaştığı bir evde bulunan İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca dumandan etkilendi. Üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Bölgede yangının yerleşim alanlarına yeniden ulaşmasını önlemek amacıyla ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Yangına müdahale eden kepçe şarampole devrildiSerik’teki yangına müdahale çalışmalarında bir kaza da yaşandı. Özel bir şirkete ait kepçe, yangına müdahale sırasında şarampole devrildi.Kazada yaralanan kepçe sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Antalya’daki yangınları kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/goruntuler-sosyal-medyada-paylasildi-iki-yolcusunu-darp-eden-taksici-yakalandi-1108571104.html
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antalya, serik, kepez, türkiye, yangın, yangın söndürme, orman yangını, orman yangını gönüllüsü
antalya, serik, kepez, türkiye, yangın, yangın söndürme, orman yangını, orman yangını gönüllüsü
Antalya’da 3 ilçede orman yangını: Evler tahliye edildi
Antalya’nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayıldı. Aksu’daki alevler Kepez’e sıçrarken bazı yollar trafiğe kapatıldı. Serik’te evler tahliye edildi, 5 ev ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Antalya’nın Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde gece saatlerinde farklı noktalarda orman yangınları çıktı. Rüzgarın etkisiyle genişleyen alevlere yüzlerce personel ile havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle başlayan yangınların kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Aksu’da başlayan yangının büyüyerek Kepez ilçesine sıçradığı bildirildi.
Antalya yangınına 610 personelle müdahale
Yangınla mücadele çalışmalarına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personel katılıyor. Bölgede etkili olan rüzgar ise ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken alevlerin geniş bir alana yayılmasına neden oldu.
Yangının ilerlemesi üzerine ulaşımda da önlem alındı. Kuzey Çevre Yolu ile Antalya-Isparta kara yolunun, Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu’na kadar uzanan bölümü tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
Serik'te evler tahliye edildi
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Deniztepesi ve Sarıabalı mahallelerinde de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve müdahale ekibi sevk edildi.
Alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Yangında 5 ev ile bazı seralar kullanılamaz hale geldi.
Aynı evdeki 3 kişi dumandan etkilendi
Yangının ulaştığı bir evde bulunan İbrahim, Hatice ve Kiraz Karaca dumandan etkilendi. Üç kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bölgede yangının yerleşim alanlarına yeniden ulaşmasını önlemek amacıyla ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Yangına müdahale eden kepçe şarampole devrildi
Serik’teki yangına müdahale çalışmalarında bir kaza da yaşandı. Özel bir şirkete ait kepçe, yangına müdahale sırasında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan kepçe sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Antalya’daki yangınları kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.