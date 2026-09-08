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Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
uyuşturucu
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.Bu kapsamda, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 18 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.Başsavcılığın açıklamasında şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/muglada-uyusturucu-operasyonlarinda-gozaltina-alinan-310-supheliden-48i-tutuklandi-1108604862.html
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cumhuriyet başsavcılığı, ankara, uyuşturucu
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, uyuşturucu

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli tutuklandı

22:34 08.09.2026 (güncellendi: 22:35 08.09.2026)
© AAUyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 18 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Başsavcılığın açıklamasında şunlar ifade edildi:

Gözaltına alınan şüphelilerden, 18 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup 18 şüpheli de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkedilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 16 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Firari olan iki şüpheli ve cezaevinde bulunduğu tespit edilen bir şüpheli yönünden soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.

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