Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden, 18 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup 18 şüpheli de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkedilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 16 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Firari olan iki şüpheli ve cezaevinde bulunduğu tespit edilen bir şüpheli yönünden soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.