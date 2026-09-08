https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/ankarada-uyusturucu-ve-fuhus-sorusturmasi-16-supheli-tutuklandi-1108608036.html
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli tutuklandı
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T22:34+0300
2026-09-08T22:34+0300
2026-09-08T22:35+0300
türki̇ye
cumhuriyet başsavcılığı
ankara
uyuşturucu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103683439_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_93a69a6b3cb011cff075216384092e4e.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.Bu kapsamda, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 18 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.Başsavcılığın açıklamasında şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/muglada-uyusturucu-operasyonlarinda-gozaltina-alinan-310-supheliden-48i-tutuklandi-1108604862.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/15/1103683439_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e570b59c0d198c712ee4ebc46cf04dac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, uyuşturucu
cumhuriyet başsavcılığı, ankara, uyuşturucu
Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 şüpheli tutuklandı
22:34 08.09.2026 (güncellendi: 22:35 08.09.2026)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüphelinin tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 18 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Başsavcılığın açıklamasında şunlar ifade edildi:
Gözaltına alınan şüphelilerden, 18 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup 18 şüpheli de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevkedilmiştir. Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 16 şüpheli hakkında tutuklama, 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri kararı verilmiştir. Firari olan iki şüpheli ve cezaevinde bulunduğu tespit edilen bir şüpheli yönünden soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.