Abdulkadir Selvi: Bakalım Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili programlara katılacak mı?

9 Eylül’de CHP, 103 yaşını kutlayacak. Darbelerle kesintiye uğratılan Türk siyaseti açısından önemli bir tarih.CHP tarihi demek, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi demek. CHP’nin bagajı çok yüklü. Burada tek parti döneminden başlayarak CHP’nin uygulamalarıyla ilgili bir tartışmaya girme niyetinde değilim. CHP, 103 yaşına bölünmüş olarak giriyor. O nedenle çarşamba günü yapılacak olan kutlamaların anlamı büyük. 103 yaşında CHP’de olabilmek. 103 yaşına CHP’li olarak girebilmek. Siyaset çok şeylere kadir. Özgür Özel bugün nerede? 103 yaşındaki CHP’nin tam karşısında yer alıyor. CHP’nin eski genel başkanları dahi partiden istifa ettiler. O nedenle 9 Eylül’de Anıtkabir’de CHP bayrağı altında toplanıp, Aslanlı Yol’dan yürümek duygusu her zamankinden farklı olacak.