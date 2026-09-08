https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/abdulkadir-selvi-bakalim-mansur-yavas-chpnin-kurulus-yildonumuyle-ilgili-programlara-katilacak-mi-1108573560.html
Abdulkadir Selvi: Bakalım Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili programlara katılacak mı?
Abdulkadir Selvi: Bakalım Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili programlara katılacak mı?
Sputnik Türkiye
CHP kuruluş yıldönümü 9 Eylül'de törenle kutlanacak. Abdulkadir Selvi törene Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağına dair öngörülerini açıkladı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T09:17+0300
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2026-09-08T09:17+0300
poli̇ti̇ka
chp
abdulkadir selvi
mansur yavaş
kemal kılıçdaroğlu
mutlak butlan
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Abdulkadir Selvi CHP'nin kuruluş yıl dönümünün yaklaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın törene katılıp katılmayacağını sordu.Mansur Yavaş CHP programına katılacak mı?Selvi, konuya şu açıdan yaklaştı:'Yoksa şimdiden yurtdışına çıktı mı?'Selvi Yavaş'ın törenlere katılıp katılmayacağı yönünde ise manidar bir yorum yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/chpden-yapilan-aciklama-uzerine-mansur-yavas-konustu-partide-kalacak-mi-1108289164.html
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chp, abdulkadir selvi, mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, mutlak butlan
chp, abdulkadir selvi, mansur yavaş, kemal kılıçdaroğlu, mutlak butlan
Abdulkadir Selvi: Bakalım Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili programlara katılacak mı?
CHP kuruluş yıldönümü 9 Eylül'de törenle kutlanacak. Abdulkadir Selvi törene Mansur Yavaş'ın katılıp katılmayacağına dair öngörülerini açıkladı.
Abdulkadir Selvi CHP'nin kuruluş yıl dönümünün yaklaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın törene
katılıp katılmayacağını sordu.
Mansur Yavaş CHP programına katılacak mı?
Selvi, konuya şu açıdan yaklaştı:
9 Eylül’de CHP, 103 yaşını kutlayacak. Darbelerle kesintiye uğratılan Türk siyaseti açısından önemli bir tarih.CHP tarihi demek, aynı zamanda Türkiye’nin tarihi demek. CHP’nin bagajı çok yüklü. Burada tek parti döneminden başlayarak CHP’nin uygulamalarıyla ilgili bir tartışmaya girme niyetinde değilim. CHP, 103 yaşına bölünmüş olarak giriyor. O nedenle çarşamba günü yapılacak olan kutlamaların anlamı büyük. 103 yaşında CHP’de olabilmek. 103 yaşına CHP’li olarak girebilmek. Siyaset çok şeylere kadir. Özgür Özel bugün nerede? 103 yaşındaki CHP’nin tam karşısında yer alıyor. CHP’nin eski genel başkanları dahi partiden istifa ettiler. O nedenle 9 Eylül’de Anıtkabir’de CHP bayrağı altında toplanıp, Aslanlı Yol’dan yürümek duygusu her zamankinden farklı olacak.
'Yoksa şimdiden yurtdışına çıktı mı?'
Selvi Yavaş'ın törenlere katılıp katılmayacağı yönünde ise manidar
bir yorum yaptı:
Şimdi gelelim işin siyasi magazin yönüne. CHP’nin kuruluş yıldönümüne belediye başkanları da davetli. Mansur Yavaş, CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca Mansur Yavaş’a da davetiye gitmiş. Gözler Mansur Yavaş’ı arayacak. Bakalım Mansur Yavaş, CHP’nin kuruluş yıldönümüyle ilgili programlara katılacak mı? Yoksa şimdiden yurtdışına çıktı mı? Aynı soru Vahap Seçer için de geçerli olacak.