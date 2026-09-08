https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/abdli-senator-rick-scotttan-turkiye-cikisi-dostumuz-degil-1108581275.html

ABD’li Senatör Rick Scott Türkiye’yi hedef aldı: 'Bizim dostumuz değil'

ABD’li Senatör Rick Scott Türkiye’yi hedef aldı: 'Bizim dostumuz değil'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Florida Senatörü Cumhuriyetçi Rick Scott, Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası'nın İran bağlantılı işlemler iddiasıyla yaptırım listesine... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T11:19+0300

2026-09-08T11:19+0300

2026-09-08T11:20+0300

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abd hazine bakanlığı

yabancı varlıklar kontrol ofisi (ofac)

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ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ve iki iştirakini yaptırım listesine alması, Washington'da Türkiye'ye yönelik yeni bir siyasi tartışmayı beraberinde getirdi.Florida Senatörü Cumhuriyetçi Rick Scott, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım açıklamasını sosyal medya platformu X'te paylaşarak Türkiye'nin Washington'la ilişkilerini hedef alan sert ifadeler kullandı.Scott, paylaşımında "Türkiye bizim dostumuz değil" diyerek yaptırım kararının Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerin ABD açısından oluşturduğunu öne sürdüğü güvenlik risklerini gündeme taşıdı."Türkiye bizim dostumuz değil"Scott, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran bağlantılı finans ağlarına yönelik son hamlesine işaret ederek, Türkiye'deki bir finans kuruluşunun hedef alınmasını doğrudan Ankara'ya yönelik eleştirisinin gerekçesi olarak gösterdi.Cumhuriyetçi senatör, "Türkiye bizim dostumuz değil. Daha geçen hafta Scott Bessent, askerlerimizi öldüren İranlı teröristleri aktif olarak finanse ettikleri için onlara karşı sert önlemler almak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.Scott, meselenin ABD'nin ulusal güvenliğiyle bağlantılı olduğunu savunarak, "Bu, ülkemizin ve ailelerimizin güvenliğini sağlamakla ilgilidir. Kötü niyetli İran rejimiyle bağlantısı olan herkes, kim olursa olsun, hesap verene kadar rahat edemeyiz" dedi.ABD, Türk bankasını yaptırım listesine aldıScott'ın açıklamasının merkezinde ABD Hazine Bakanlığı'nın 4 Eylül'de açıkladığı yaptırım kararı bulunuyor.Bakanlığa bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası AŞ ile bankanın İstanbul merkezli iki iştiraki Golden Global Varlık Kiralama AŞ ve Golden Global Portföy Yönetimi AŞ'yi yaptırım listesine aldı.Washington yönetimi, bankanın İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü (IRGC-QF) adına on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığını ve İran'a uluslararası para transferlerinde kullanılabilecek muhabir bankacılık erişimi sağladığını ileri sürdü.Söz konusu suçlamalar ABD Hazine Bakanlığı'nın iddialarına dayanıyor.ABD'den Çin-Türkiye hattında petrol geliri iddiasıABD Hazine Bakanlığı yaptırım kararında dikkat çekici bir başka iddiaya da yer verdi.Washington'a göre Golden Global, İran'ın Çin'e gerçekleştirdiği petrol satışlarından elde ettiği gelirlerin Türkiye'ye aktarılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanıldı. Bakanlık, Türkiye'ye ulaşan paranın daha sonra nakit veya altına dönüştürülebildiğini ileri sürdü.ABD yönetimi ayrıca bankanın İranlı finans kuruluşlarına muhabir bankacılık hizmeti sağlamayı teklif ettiğini ve Kudüs Gücü ile bağlantılı hesaplar üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesine imkan verdiğini iddia etti.Sıtkı Ayan'ın adı da ABD açıklamasındaABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasında Türk iş insanı Sıtkı Ayan ve şirketlerinin adı da geçti.Washington, Golden Global'in sağladığı finansal erişimin, Kudüs Gücü ve bağlantılı aktörlerin kontrolündeki hesapları kapsadığını; bunların arasında Ayan'ın şirketleriyle bağlantılı hesapların da bulunduğunu öne sürdü.ABD, Sıtkı Ayan'ın şirket ağını 2022 yılında, Kudüs Gücü bağlantılı petrol satışlarından yüz milyonlarca doların aktarılmasında rol oynadığı iddiasıyla yaptırım listesine almıştı.Yaptırımlar ne anlama geliyor?Golden Global ve iki iştiraki hakkındaki karar, ABD'nin İran'a yönelik "Operation Economic Outcast" adlı ekonomik baskı kampanyasının bir parçası olarak açıklandı.Yaptırım kapsamında söz konusu kuruluşların ABD'de bulunan veya ABD'li kişilerin kontrolündeki mal varlıkları bloke ediliyor. ABD'li kişi ve kuruluşların yaptırım kapsamındaki şirketlerle gerçekleştirebileceği işlemlere de ciddi kısıtlamalar getiriliyor.Washington'ın amacı, İran'ın petrol gelirlerinden ve uluslararası finans ağlarından yararlanmasını zorlaştırarak Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmak.Bessent'ten finans kuruluşlarına uyarıABD Hazine Bakanı Scott Bessent de yaptırım kararının ardından uluslararası finans kuruluşlarına dikkat çeken bir mesaj verdi.Bessent, İran adına kara para aklama veya yaptırımları delme faaliyetlerini kolaylaştıran kuruluşların ABD finans sisteminden çıkarılma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.ABD Hazine Bakanlığı, İran rejimiyle çalışmayı sürdüren aktörlere yönelik ikincil yaptırım riskinin genişletildiğini ve uygulama faaliyetlerinin hızlandırılacağını da açıkladı.Bessent'in açıklaması, Washington'ın yalnızca Golden Global dosyasıyla yetinmeyebileceği ve İran'ın uluslararası finans ağlarında rol oynadığını düşündüğü başka kuruluşlara da yönelebileceği mesajı olarak değerlendiriliyor.Golden Global suçlamaları reddettiGolden Global Yatırım Bankası ise ABD yönetiminin kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmedi.Banka, faaliyetlerini Türkiye'deki mevzuatın yanı sıra uluslararası düzenlemeler ve uyum kuralları çerçevesinde yürüttüğünü savundu.Golden Global ayrıca ABD'nin yaptırım kararında adı geçen kişilerin bankanın müşterisi olmadığını belirterek Washington tarafından ortaya atılan iddialara itiraz etti.Scott'ın sözleri NATO müttefikliğini yeniden gündeme taşıdıRick Scott'ın çıkışı, yaptırım kararının ötesinde Türkiye-ABD ilişkileri açısından da dikkat çekti. Türkiye ve ABD, NATO müttefiki olmasına rağmen iki ülke arasında son yıllarda bölgesel politikalar ve İran dahil çeşitli başlıklarda görüş ayrılıkları yaşanıyor.Scott'ın tek bir Türk finans kuruluşuna yönelik ABD yaptırım kararından hareketle doğrudan "Türkiye bizim dostumuz değil" ifadesini kullanması, Washington'daki Türkiye tartışmasının yeniden sertleşebileceğine işaret etti.ABD yönetiminin resmi yaptırım kararı ise Türkiye devletini değil Golden Global Yatırım Bankası ve iki iştirakini hedef alıyor. Bu nedenle Scott'ın Türkiye'nin tamamına yönelik ifadeleri, Hazine Bakanlığı'nın hukuki yaptırım kararından ayrı bir siyasi değerlendirme niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/endonezyada-volkan-alarmi-yuz-binlerce-yolcu-mahsur-kaldi-havaalanlari-yeniden-acildi-1108581029.html

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