https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/abd-stratejik-petrol-rezervi-eriyor-kasim-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyesine-ulasti-1108604644.html
ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı
ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Küresel petrol arzında yaşanan kesintilerin akaryakıt fiyatlarına etkisini azaltmak için Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanmaya devam eden ABD’nin acil durum... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T19:50+0300
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ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR), 4 Eylül hafta sonu itibarıyla 285.4 milyon varile gerileyerek Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.ABD’nin stratejik rezervlerinin en düşük seviyesi, 5 Kasım 1982 hafta sonu itibarıyla 284.906 milyon varil olarak kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abd-hazine-bakani-bessent-petrol-fiyatlarinda-anlamadigim-bir-artis-yasandi-1108136515.html
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abd, amerika, petrol, stok, azalma
abd, amerika, petrol, stok, azalma
ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı
Küresel petrol arzında yaşanan kesintilerin akaryakıt fiyatlarına etkisini azaltmak için Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanmaya devam eden ABD’nin acil durum petrol stoku Kasım 1982’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR), 4 Eylül hafta sonu itibarıyla 285.4 milyon varile gerileyerek Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
ABD’nin stratejik rezervlerinin en düşük seviyesi, 5 Kasım 1982 hafta sonu itibarıyla 284.906 milyon varil olarak kaydedilmişti.