Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/abd-stratejik-petrol-rezervi-eriyor-kasim-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyesine-ulasti-1108604644.html
ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı
ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı
Sputnik Türkiye
Küresel petrol arzında yaşanan kesintilerin akaryakıt fiyatlarına etkisini azaltmak için Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanmaya devam eden ABD’nin acil durum... 08.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-08T19:50+0300
2026-09-08T19:50+0300
dünya
abd
amerika
petrol
stok
azalma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_0:51:664:425_1920x0_80_0_0_0a917d92de1b9de70b4d80f389a6f383.png
ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR), 4 Eylül hafta sonu itibarıyla 285.4 milyon varile gerileyerek Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.ABD’nin stratejik rezervlerinin en düşük seviyesi, 5 Kasım 1982 hafta sonu itibarıyla 284.906 milyon varil olarak kaydedilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abd-hazine-bakani-bessent-petrol-fiyatlarinda-anlamadigim-bir-artis-yasandi-1108136515.html
abd
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/03/1098335756_17:0:649:474_1920x0_80_0_0_da1192d4f1ebd93bec9bcbeb29db7aa7.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, amerika, petrol, stok, azalma
abd, amerika, petrol, stok, azalma

ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı

19:50 08.09.2026
© Sputnik / Виталий ТимкивPetrol pompalama düzeneği
Petrol pompalama düzeneği - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
Abone ol
Küresel petrol arzında yaşanan kesintilerin akaryakıt fiyatlarına etkisini azaltmak için Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanmaya devam eden ABD’nin acil durum petrol stoku Kasım 1982’den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.
ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR), 4 Eylül hafta sonu itibarıyla 285.4 milyon varile gerileyerek Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
ABD’nin stratejik rezervlerinin en düşük seviyesi, 5 Kasım 1982 hafta sonu itibarıyla 284.906 milyon varil olarak kaydedilmişti.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2026
TÜRKİYE
ABD Hazine Bakanı Bessent: Petrol fiyatlarında anlamadığım bir artış yaşandı
20 Ağustos, 23:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала