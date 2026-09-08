https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/abd-stratejik-petrol-rezervi-eriyor-kasim-1982den-bu-yana-en-dusuk-seviyesine-ulasti-1108604644.html

ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı

ABD Stratejik Petrol Rezervi eriyor: Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyesine ulaştı

Sputnik Türkiye

Küresel petrol arzında yaşanan kesintilerin akaryakıt fiyatlarına etkisini azaltmak için Stratejik Petrol Rezervi'ni kullanmaya devam eden ABD’nin acil durum... 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T19:50+0300

2026-09-08T19:50+0300

2026-09-08T19:50+0300

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ABD Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi (SPR), 4 Eylül hafta sonu itibarıyla 285.4 milyon varile gerileyerek Kasım 1982'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.ABD’nin stratejik rezervlerinin en düşük seviyesi, 5 Kasım 1982 hafta sonu itibarıyla 284.906 milyon varil olarak kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abd-hazine-bakani-bessent-petrol-fiyatlarinda-anlamadigim-bir-artis-yasandi-1108136515.html

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