https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/abd-hazine-bakani-bessent-petrol-fiyatlarinda-anlamadigim-bir-artis-yasandi-1108136515.html

ABD Hazine Bakanı Bessent: Petrol fiyatlarında anlamadığım bir artış yaşandı

ABD Hazine Bakanı Bessent: Petrol fiyatlarında anlamadığım bir artış yaşandı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik yeni ekonomik baskı önlemleri değerlendirilirken petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe anlam veremediğini... 20.08.2026, Sputnik Türkiye

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı yeni ekonomik baskı önlemleri hakkında yorum yaparken, petrol fiyatlarındaki mevcut artışın nedenlerini anlamadığını söyledi.Bessent gazetecilere, "Bugün petrol fiyatlarında anlamadığım bir artış yaşandı" dedi.İran'a yönelik yeni önlemlere de değinen Bessent, söz konusu adımların ekonomik nitelikte olduğunu vurguladı. ABD Hazine Bakanı, kendi değerlendirmesine göre bu tedbirlerin nihai olarak petrol fiyatlarında daha hızlı bir düşüşü beraberinde getireceğini söyledi.Öte yandan, perşembe günü küresel petrol piyasalarında yükseliş görüldü. Petrol fiyatları yüzde 2.5'ten fazla artarken, Kuzey Denizi Brent ham petrolünün varil fiyatı 24 Temmuz'dan bu yana ilk kez 94 dolar seviyesini aştı.Brent petrolün fiyatı gün içinde 94,71 dolara kadar yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260820/trump-irana-karsi-tarihin-en-agir-ekonomik-operasyonunu-baslatiyoruz-1108108999.html

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