https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/muglada-orman-yangini-alarmi-alevler-hizla-yayiliyor-1108546016.html

Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı

Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T08:50+0300

2026-09-07T08:50+0300

2026-09-07T09:57+0300

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Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Antalya'da dün çıkan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı ancak yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.Muğla'da orman yangınıEge hattında yeşil örtüyü tehdit eden tehlikeli dumanlar yeniden gökyüzünü kapladı. Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsalında yer alan Yaraş Mahallesi mevkisindeki kızılçam ormanlarından yükselen dumanlar, bölgede büyük bir hareketlilik başlattı. Henüz netleştirilemeyen bir sebeple parlayan kıvılcımlar, şiddetli hava akımının da desteğini alarak dakikalar içinde geniş bir alana yayıldı.Armutçuk mahallesi de yanıyorYangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.Şiddetli rüzgar alevleri besledi: Seferberlik başlatıldıOrmanlık sahada başlayan yangının çıkış nedeni gizemini korurken, olay yerinde etkili olan sert rüzgar müdahale koşullarını güçleştiriyor. Yangın hattından yükselen dumanların ilçe merkezine yakın mesafeden de görülmesi üzerine bölgeden gelen ihbarlar acil durum mekanizmasını devreye soktu.Alevlerin yerleşim bölgelerine ve derin orman dokusuna doğru ilerleme ihtimaline karşı ekipler teyakkuza geçirildi. Zamanla yarışan görevliler, kontrolsüzce ilerleyen alev duvarının önünü kesmek için stratejik hatlar oluşturuyor.Havadan ve karadan kritik müdahale devam ediyorGelen acil çağrılar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda arazöz, su ikmal araçları, iş makineleri ve ilk müdahale personeli vakit kaybetmeksizin alevlerin merkezine sürüldü. Karadan müdahale eden orman işçilerine, bölge belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor.Sarp arazide hız kazanan yangını söndürmek için devreye giren hava ve kara araçları, alev kapanını daraltmak adına sorti üstüne sorti gerçekleştiriyor. Ekiplerin alevleri tamamen çembere alma ve soğutma mücadelesi bölgede aralıksız sürüyor.Antalya Serik'te yangınBir orman yangını da Serik'te sürüyor. Dün Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınının bu sabah enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.Ekipler müdahaleyi sürdürüyorAkbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi. Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.Komandolar da bölgedeKomando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.'Mücadele sürüyor'Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kasif-kozinoglunun-supheli-olumu-ile-ilgili-dosya-acildi-15-gardiyan-gozaltinda-1108545643.html

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