Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/muglada-orman-yangini-alarmi-alevler-hizla-yayiliyor-1108546016.html
Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı
Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T08:50+0300
2026-09-07T09:57+0300
muğla
muğla orman bölge müdürlüğü
türki̇ye
orman
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108546905_0:188:2730:1724_1920x0_80_0_0_b79977ba7e2061b4f3750eecfd8d0387.jpg
Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Antalya'da dün çıkan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı ancak yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.Muğla'da orman yangınıEge hattında yeşil örtüyü tehdit eden tehlikeli dumanlar yeniden gökyüzünü kapladı. Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsalında yer alan Yaraş Mahallesi mevkisindeki kızılçam ormanlarından yükselen dumanlar, bölgede büyük bir hareketlilik başlattı. Henüz netleştirilemeyen bir sebeple parlayan kıvılcımlar, şiddetli hava akımının da desteğini alarak dakikalar içinde geniş bir alana yayıldı.Armutçuk mahallesi de yanıyorYangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.Şiddetli rüzgar alevleri besledi: Seferberlik başlatıldıOrmanlık sahada başlayan yangının çıkış nedeni gizemini korurken, olay yerinde etkili olan sert rüzgar müdahale koşullarını güçleştiriyor. Yangın hattından yükselen dumanların ilçe merkezine yakın mesafeden de görülmesi üzerine bölgeden gelen ihbarlar acil durum mekanizmasını devreye soktu.Alevlerin yerleşim bölgelerine ve derin orman dokusuna doğru ilerleme ihtimaline karşı ekipler teyakkuza geçirildi. Zamanla yarışan görevliler, kontrolsüzce ilerleyen alev duvarının önünü kesmek için stratejik hatlar oluşturuyor.Havadan ve karadan kritik müdahale devam ediyorGelen acil çağrılar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda arazöz, su ikmal araçları, iş makineleri ve ilk müdahale personeli vakit kaybetmeksizin alevlerin merkezine sürüldü. Karadan müdahale eden orman işçilerine, bölge belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor.Sarp arazide hız kazanan yangını söndürmek için devreye giren hava ve kara araçları, alev kapanını daraltmak adına sorti üstüne sorti gerçekleştiriyor. Ekiplerin alevleri tamamen çembere alma ve soğutma mücadelesi bölgede aralıksız sürüyor.Antalya Serik'te yangınBir orman yangını da Serik'te sürüyor. Dün Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınının bu sabah enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.Ekipler müdahaleyi sürdürüyorAkbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi. Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.Komandolar da bölgedeKomando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.'Mücadele sürüyor'Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kasif-kozinoglunun-supheli-olumu-ile-ilgili-dosya-acildi-15-gardiyan-gozaltinda-1108545643.html
muğla
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108546905_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b8381de36a13cdd29a8272b457ee8307.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, orman, orman yangını
muğla, muğla orman bölge müdürlüğü, orman, orman yangını

Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı

08:50 07.09.2026 (güncellendi: 09:57 07.09.2026)
© Durmuş GençMuğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© Durmuş Genç
Abone ol
Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Antalya'da dün çıkan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı ancak yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.
Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Antalya'da dün çıkan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı ancak yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Muğla'da orman yangını

Ege hattında yeşil örtüyü tehdit eden tehlikeli dumanlar yeniden gökyüzünü kapladı. Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsalında yer alan Yaraş Mahallesi mevkisindeki kızılçam ormanlarından yükselen dumanlar, bölgede büyük bir hareketlilik başlattı. Henüz netleştirilemeyen bir sebeple parlayan kıvılcımlar, şiddetli hava akımının da desteğini alarak dakikalar içinde geniş bir alana yayıldı.

Armutçuk mahallesi de yanıyor

Yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Şiddetli rüzgar alevleri besledi: Seferberlik başlatıldı

Ormanlık sahada başlayan yangının çıkış nedeni gizemini korurken, olay yerinde etkili olan sert rüzgar müdahale koşullarını güçleştiriyor. Yangın hattından yükselen dumanların ilçe merkezine yakın mesafeden de görülmesi üzerine bölgeden gelen ihbarlar acil durum mekanizmasını devreye soktu.
Alevlerin yerleşim bölgelerine ve derin orman dokusuna doğru ilerleme ihtimaline karşı ekipler teyakkuza geçirildi. Zamanla yarışan görevliler, kontrolsüzce ilerleyen alev duvarının önünü kesmek için stratejik hatlar oluşturuyor.

Havadan ve karadan kritik müdahale devam ediyor

Gelen acil çağrılar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda arazöz, su ikmal araçları, iş makineleri ve ilk müdahale personeli vakit kaybetmeksizin alevlerin merkezine sürüldü. Karadan müdahale eden orman işçilerine, bölge belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Sarp arazide hız kazanan yangını söndürmek için devreye giren hava ve kara araçları, alev kapanını daraltmak adına sorti üstüne sorti gerçekleştiriyor. Ekiplerin alevleri tamamen çembere alma ve soğutma mücadelesi bölgede aralıksız sürüyor.

Antalya Serik'te yangın

Bir orman yangını da Serik'te sürüyor. Dün Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınının bu sabah enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

Ekipler müdahaleyi sürdürüyor

Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi. Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.
© Sinan ÖzmüşAntalya Serik'te yangın
Antalya Serik'te yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
Antalya Serik'te yangın
© Sinan Özmüş

Komandolar da bölgede

Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.
© Sinan ÖzmüşAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
© Sinan Özmüş

'Mücadele sürüyor'

Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
© Sinan ÖzmüşAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
© Sinan Özmüş
Kelepçe - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
TÜRKİYE
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili dosya açıldı: 11 gardiyan için gözaltı kararı
08:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала