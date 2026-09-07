Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı
08:50 07.09.2026 (güncellendi: 09:57 07.09.2026)
© Durmuş GençMuğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını
© Durmuş Genç
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Muğla'nın Menteşe ve Antalya'nın Serik ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Antalya'da dün çıkan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı ancak yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.
Muğla ve Antalya'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Alevler rüzgarın etkisiyle yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Antalya'da dün çıkan yangının enerjisinin düşürüldüğü açıklandı ancak yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.
Muğla'da orman yangını
Ege hattında yeşil örtüyü tehdit eden tehlikeli dumanlar yeniden gökyüzünü kapladı. Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsalında yer alan Yaraş Mahallesi mevkisindeki kızılçam ormanlarından yükselen dumanlar, bölgede büyük bir hareketlilik başlattı. Henüz netleştirilemeyen bir sebeple parlayan kıvılcımlar, şiddetli hava akımının da desteğini alarak dakikalar içinde geniş bir alana yayıldı.
Armutçuk mahallesi de yanıyor
Yangın Muğla'nın Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı. Muğla-Denizli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Şiddetli rüzgar alevleri besledi: Seferberlik başlatıldı
Ormanlık sahada başlayan yangının çıkış nedeni gizemini korurken, olay yerinde etkili olan sert rüzgar müdahale koşullarını güçleştiriyor. Yangın hattından yükselen dumanların ilçe merkezine yakın mesafeden de görülmesi üzerine bölgeden gelen ihbarlar acil durum mekanizmasını devreye soktu.
Alevlerin yerleşim bölgelerine ve derin orman dokusuna doğru ilerleme ihtimaline karşı ekipler teyakkuza geçirildi. Zamanla yarışan görevliler, kontrolsüzce ilerleyen alev duvarının önünü kesmek için stratejik hatlar oluşturuyor.
Havadan ve karadan kritik müdahale devam ediyor
Gelen acil çağrılar sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda arazöz, su ikmal araçları, iş makineleri ve ilk müdahale personeli vakit kaybetmeksizin alevlerin merkezine sürüldü. Karadan müdahale eden orman işçilerine, bölge belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor.
Sarp arazide hız kazanan yangını söndürmek için devreye giren hava ve kara araçları, alev kapanını daraltmak adına sorti üstüne sorti gerçekleştiriyor. Ekiplerin alevleri tamamen çembere alma ve soğutma mücadelesi bölgede aralıksız sürüyor.
Antalya Serik'te yangın
Bir orman yangını da Serik'te sürüyor. Dün Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangınının bu sabah enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.
Ekipler müdahaleyi sürdürüyor
Akbaş Mahallesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçileriyle gece boyunca müdahale edildi. Bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmeleri amacıyla jandarma tarafından güvenlik önlemleri alındı.
© Sinan ÖzmüşAntalya Serik'te yangın
Antalya Serik'te yangın
© Sinan Özmüş
Komandolar da bölgede
Komando birlikleri de tedbir alarak ekiplerin çalışmalarına destek verdi.
Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları yeniden söndürme çalışmalarına destek veriyor.
© Sinan ÖzmüşAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
© Sinan Özmüş
'Mücadele sürüyor'
Orman Genel Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Antalya'nın Serik ilçesindeki orman dışı alanda başlayan yangının enerjisini düşürdük. Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayan yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor. Her iki yangını da bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
© Sinan ÖzmüşAntalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını
© Sinan Özmüş