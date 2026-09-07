https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/yanardag-patlamasi-endonezyada-ucuslari-etkiledi-270-bin-yolcu-mahsur-kaldi-1108552069.html
Yanardağ patlaması Endonezya'da uçuşları etkiledi: 270 bin yolcu mahsur kaldı
Yanardağ patlaması Endonezya'da uçuşları etkiledi: 270 bin yolcu mahsur kaldı
Sputnik Türkiye
Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik küller 15 bin metreye kadar yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T12:17+0300
2026-09-07T12:17+0300
2026-09-07T12:43+0300
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endonezya
anak krakatau
havalimanı
uçuş iptal
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Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edildi.Endonezya ulusal basınındaki haberlere göre, Anak Krakatau'daki yanardağda dün yaşanan patlamanın etkileri sürüyor.Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükseldi.Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, 7 havalimanında 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı.Volkanik adanın yer aldığı Sunda Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik 'kraterin 3 kilometre yarıçapındaki güvenlik bölgesine girmemeleri' uyarısı yapıldı.Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, volkanik külün Batı Java'ya doğru yayıldığının tespit edilmesi sonrası bazı havalimanlarının geçici kapatılması kararını verdiklerini bildirdi.Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) Sözcüsü Berton Panjaitan, havalimanlarının durumunun volkanik kül dağılımı ve havacılık güvenliğine bağlı olarak sürekli gözden geçirildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/tek-sisme-botta-140-kisi-mans-denizinde-yeni-gocmen-rotasi-1108542258.html
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endonezya, anak krakatau, havalimanı, uçuş iptal
endonezya, anak krakatau, havalimanı, uçuş iptal
Yanardağ patlaması Endonezya'da uçuşları etkiledi: 270 bin yolcu mahsur kaldı
12:17 07.09.2026 (güncellendi: 12:43 07.09.2026)
Endonezya'daki Anak Krakatau Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik küller 15 bin metreye kadar yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, 7 havalimanında 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı.
Endonezya'nın Anak Krakatau Adası'ndaki yanardağda meydana gelen patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin farklı kesimlerine yayılması üzerine ülke genelinde 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edildi.
Endonezya ulusal basınındaki haberlere göre, Anak Krakatau'daki yanardağda dün yaşanan patlamanın etkileri sürüyor.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumundan yapılan açıklamaya göre, volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükseldi.
Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, 7 havalimanında 270 binden fazla yolcu mahsur kaldı.
Volkanik adanın yer aldığı Sunda Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik 'kraterin 3 kilometre yarıçapındaki güvenlik bölgesine girmemeleri' uyarısı yapıldı.
Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi, volkanik külün Batı Java'ya doğru yayıldığının tespit edilmesi sonrası bazı havalimanlarının geçici kapatılması kararını verdiklerini bildirdi.
Purwagandhi, etkilenen havalimanlarının durumuyla ilgili olarak, "Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle havalimanlarındaki kapanmaların ne zaman sona ereceğini tespit edemiyoruz."
dedi.
Ulusal Afet Azaltma Ajansı (BNPB) Sözcüsü Berton Panjaitan, havalimanlarının durumunun volkanik kül dağılımı ve havacılık güvenliğine bağlı olarak sürekli gözden geçirildiğini bildirdi.