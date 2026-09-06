https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/tek-sisme-botta-140-kisi-mans-denizinde-yeni-gocmen-rotasi-1108542258.html

Tek şişme botta 140 kişi: Manş Denizi'nde yeni göçmen rotası

Tek şişme botta 140 kişi: Manş Denizi'nde yeni göçmen rotası

Sputnik Türkiye

Fransa'dan İngiltere'ye doğru yola çıkan tek bir şişme bottaki yaklaşık 140 göçmen, Manş Denizi'nde kurtarıldı. Yaz aylarında geçiş sayısı 2019'dan bu yana en... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T20:15+0300

2026-09-06T20:15+0300

2026-09-06T20:15+0300

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manş denizi

normandiya

calais

i̇ngiltere

fransa

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Manş Denizi'ndeki göçmen geçişlerinde daha büyük ve daha kalabalık teknelerin kullanılması dikkat çekiyor. Fransa'nın Normandiya kıyılarından gece saatlerinde yola çıkan yaklaşık 140 kişilik şişme bot, İngiltere kara sularına ulaştıktan sonra yardım istedi. Göçmenler iki kurtarma botu tarafından alınarak İngiltere kıyılarına götürüldü.Bot, Normandiya'daki Seine Körfezi'nden yola çıktı. Fransız kurtarma ekipleri, sorun yaşanması ihtimaline karşı tekneyi yaklaşık 10 saat boyunca takip etti. Fransız Sahil Güvenliği, botu denizde durdurmaya çalışmanın güvenli olmadığını bildirdi.Öğle saatlerinde İngiltere kara sularına ulaşan bottaki göçmenler, Bembridge ve Yarmouth'tan gönderilen kurtarma botları tarafından karşılandı.Kaçakçılar daha büyük botlara yöneldiFransız yetkililer, göçmenlerin Normandiya'dan yola çıkmasının alışılmadık olduğunu belirtti. Bölge, Manş geçişlerinin yoğunlaştığı Calais çevresindeki noktalardan yaklaşık 170 mil uzakta bulunuyor ve buradan İngiltere'ye ulaşmak çok daha uzun bir yolculuk gerektiriyor.Yaz aylarında küçük botlarla yapılan geçişlerin sayısı 2019'dan bu yana en düşük seviyeye gerilerken, insan kaçakçılarının daha az sayıda ancak daha fazla kişinin bindirildiği büyük tekneler kullanmaya başladığı belirtildi. Ağustosta 230 kişiyi taşıyan tek bir küçük bot Manş Denizi'ni geçerek rekor kırmıştı.2026'da 16 bin 513 kişi geçti1 Ocak-1 Eylül 2026 arasında Fransa'dan İngiltere'ye küçük botlarla Manş Denizi'ni geçenlerin sayısı 16 bin 513 olarak kaydedildi.İngiltere İçişleri Bakanlığı, seçimlerden bu yana Fransa ile yürütülen ortak çalışmalar kapsamında 48 binden fazla geçiş girişiminin engellendiğini, ayrıca 1100 bot ve motora el konulduğunu açıkladı.İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da perşembe günü yaptıkları görüşmede küçük bot geçişlerini azaltmaya yönelik çalışmaların artırılması konusunda anlaştı.İngiltere Başbakanlık Ofisi, daha fazla kişinin bindirildiği büyük botlarla mücadele amacıyla Fransız sahillerine 45 ilave polis memurunun gönderileceğini bildirdi.

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manş denizi

normandiya

calais

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