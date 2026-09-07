https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/unlu-oyuncu-serhat-kilic-son-yolculuguna-gozyaslariyla-ugurlandi--1108561215.html

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için anma töreninde yakın dostları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T16:37+0300

2026-09-07T16:37+0300

2026-09-07T16:37+0300

yaşam

serhat kılıç

bennu yıldırımlar

ahmet mümtaz taylan

cenaze töreni

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"Ezel", "Seksenler" ve "Kuruluş Osman" gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle sevilen ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninde hüzün hakimdi. Ünlü isimler törende Kılıç ile ilgili anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Kılıç, yarın Ankara'da toprağa verilecek. Çok özel bir yetenektiKağıthane'deki evinde yaşamını yitiren 51 yaşındaki oyuncunun fotoğraflarından ve rol aldığı oyunlardan oluşan videoların izlenmesiyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven konuşmasında, törene Serhat Kılıç'ın bir dostu olarak katıldığını belirterek, "Bizim yolumuz Seksenler dizisinde kesişmişti. Ben kendisini daha önce biliyordum ama tanımıyordum. İtiraf etmek gerekirse ona gerçekten çok küçük bir rol teklif ettim. O da hiç dert etmedi ama o rolü öyle bir oynadı ki, öyle bir büyüttü ki, tabii diğer arkadaşlarımızla birlikte, bir anda bizim dizinin en önemli hikayesi haline geldi." dedi.Kılıç'ın mutluluk, üzüntü gibi duyguları büyüterek yaşadığını dile getiren Güven, "Kamera önünde çok özel bir yetenekti. Sahnede çok farklı bir yetenekti ama orkestranın önünde de çok özeldi, çok iyi bir şarkıcıydı. Şarkıcılığıyla insanları, özellikle de profesyonel müzisyenleri şaşırtmayı gerçekten çok seviyordu." şeklinde konuştu.Meslektaş olarak bulunmaz Hint kumaşıydıOyuncu Ertan Saban, Kılıç ile son projede birlikte çalıştıklarını dile getirdi.Kılıç'ın niteliğe önem verdiğine dikkati çeken Saban, "Bilinenin aksine fazla ağlardı. Türkiye'yi güldüren kardeşim, on parmağında on bir yeteneği olan kardeşimdi. Son bir, bir buçuk senemizi beraber geçirme fırsatımız oldu. Daha önce de çalışmıştık beraber. Yan yanaydı odalarımız son projemizde. Herhalde bana göz kulak olsun diye yanıma verdiler." diye konuştu.Oyuncu Bennu Yıldırımlar ise Kılıç ile tanışma hikayesini anlattı. Yıldırımlar, duygularını şu sözlerle aktardı:"Hayata ve mesleğine tutkuyla yaklaşan, ailesine, sevdiklerine, ona emeği geçen tüm öğretmenlerine karşı vefasını esirgemeyen, coşkusu yüksek bir arkadaşımızdı. Meslektaş olarak bulunmaz Hint kumaşıydı. Provada yorulmayan, ekip ruhuna inanan, namuslu, samimi... Sahnede sırtını güvenle yaslayabileceğin, oyunu oynamaktan sonsuz keyif alan, hücrelerine kadar komple oyuncuydu. Mizah duygusunu elden bırakmadan, çelişkileri gören gözleriyle anlattığı hikayeleri unutulmaz. Sahne dışında da seyirci olarak onu izlemeye devam ettik. İyi bir gözlemci ve hikayeciydi. Sesi ve müziği de öyle."Babası zor ayakta durduTörende oyuncular Mahir İpek, Burak Altay, Ahmet Mümtaz Taylan, Selim Bayraktar ve Emre Karayel, müzisyen Uğur Gülbaharlı ve dramaturg Dilek Tekintaş da konuşma yaparak Kılıç ile ilgili hatıralarını, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Sanatçının babası Mehmet Ali Kılıç ile tiyatrocu arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından cenaze omuzlara alınarak uğurlandı.Kılıç'ın cenaze namazı, yarın öğle vakti Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Oyuncunun naaşı, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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serhat kılıç, bennu yıldırımlar, ahmet mümtaz taylan, cenaze töreni