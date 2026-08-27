https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/ukraynanin-kamu-borcu-kisi-basina-neredeyse-8500-dolara-ulasti-1108297503.html

Ukrayna'nın kamu borcu kişi başına neredeyse 8.500 dolara ulaştı

Ukrayna'nın kamu borcu kişi başına neredeyse 8.500 dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın toplam kamu borcunun son olarak kişi başına neredeyse 8.500 dolara ulaştığı öğrenildi. 27.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-27T16:15+0300

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Sputnik tarafından analiz edilen verilere göre, Ukrayna'nın toplam kamu borcu kişi başına neredeyse 8.500 dolara ulaştı.Ukrayna Maliye Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, ülkenin ulusal kredilerinin toplam tutarı 211.6 milyar doları aşmış bulunuyor.Mayıs başlarında Ukrayna Sosyal Politika, Aile ve Birlik Bakanı Denıs Ulyutin, Kiev kontrolündeki bölgede yaşayan nüfusun 22 ila 25 milyon kişi olduğunu açıklamıştı.Böylece, en yüksek demografik değer üzerinden Ukrayna'da yaşayan her bir kişinin 8 bin 460 dolar borcu bulunuyor.Kiev, bütçe açıklarını dış finansmanla kapatmaya çalışıyor. Bu arada, Batı'da yeni yardım paketlerinin tahsisi uzun tartışmalar eşliğinde yavaş ilerliyor, ortakların Ukrayna'nın kendi kendini finanse edecek kaynaklar arayışını yoğunlaştırması gerektiği konusundaki uyarıları ise giderek sıklaşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260818/ukraynanin-kamu-borcu-ucup-gidiyor-meydan-olaylarindan-bu-yana-16-kat-artti-1108067164.html

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