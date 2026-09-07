https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/tren-bileti-bulamayanlar-dikkat-tcddden-yer-acildi-bildirimi-gelecek-1108554221.html
Tren bileti bulamayanlar dikkat: TCDD'den 'yer açıldı' bildirimi gelecek
Tren bileti bulamayanlar dikkat: TCDD'den 'yer açıldı' bildirimi gelecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, bilet... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T13:06+0300
2026-09-07T13:06+0300
2026-09-07T13:12+0300
yaşam
tren
bilet
abdulkadir uraloğlu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde “Boş Yer Takip Butonu” özelliğini tanıttı.Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üstünden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal ya da başka sebeplerle yer açıldığında uyarılma isteğinde bulunabileceklerini belirtti. Uraloğlu, “Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek” ifadelerini kullandı.Uygulamada 'alarm kur' işaretiUygulamada dolu olan seferlere alarm kurma özelliği geldi. Alarm kurularak trende boş yer açılması halinde bilet arayan yolcuya uyarı gidecek.Sürekli kontrole gerek kalmayacakYeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini söyleyen Uraloğlu, “Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkânları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.E-bilet uygulamasıTCDD Taşımacılık AŞ’nin e-Belge dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin sonrasında kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üstünden e-Biletlerine ulaşabileceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/1-eylul-itibariyla-basliyor-tren-yolculuklarinda-yeni-donem-1108296044.html
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tren, bilet, abdulkadir uraloğlu
tren, bilet, abdulkadir uraloğlu
Tren bileti bulamayanlar dikkat: TCDD'den 'yer açıldı' bildirimi gelecek
13:06 07.09.2026 (güncellendi: 13:12 07.09.2026)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini belirterek, bilet bulamayan yolcuların iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilmesini sağlayan “Boş Yer Takip Butonu” özelliğinin hayata geçirileceğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde “Boş Yer Takip Butonu”
özelliğini tanıttı.
Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üstünden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal ya da başka sebeplerle yer açıldığında uyarılma isteğinde bulunabileceklerini belirtti.
Uraloğlu, “Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek” ifadelerini kullandı.
Uygulamada 'alarm kur' işareti
Uygulamada dolu olan seferlere alarm kurma özelliği geldi. Alarm kurularak trende boş yer açılması halinde bilet arayan yolcuya uyarı gidecek.
Sürekli kontrole gerek kalmayacak
Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini söyleyen Uraloğlu, “Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkânları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
TCDD Taşımacılık AŞ’nin e-Belge dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin sonrasında kendilerine gönderilen “Yolculuk Bilgilendirme” e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üstünden e-Biletlerine ulaşabileceğini bildirdi.