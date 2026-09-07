https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/susan-sarandon-filistine-destegim-nedeniyle-hala-film-rollerini-kaybediyorum-1108557955.html
Susan Sarandon: Filistin'e desteğim nedeniyle hala film rollerini kaybediyorum
Susan Sarandon: Filistin'e desteğim nedeniyle hala film rollerini kaybediyorum
Sputnik Türkiye
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e yönelik açık desteği ve İsrail politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle film rollerini kaybetmeye devam ettiğini söyledi.
2026-09-07T15:14+0300
2026-09-07T15:14+0300
2026-09-07T15:14+0300
yaşam
susan sarandon
filistin
i̇srail
venedik film festivali
hollywood
oscar
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108557798_0:0:2446:1376_1920x0_80_0_0_e21da0f31a62d2f94afd9668f0484f2e.jpg
79 yaşındaki Sarandon, yeni filmi 'The Echo Chamber'ın (Yankı Odası) tanıtımı için bulunduğu Venedik Film Festivali'nde yaptığı açıklamada, sektördeki bazı kesimlerin siyasi aktivizmi nedeniyle kendisinden uzak durmayı sürdürdüğünü belirtti.Sarandon, Filistin konusunda kamuoyundaki yaklaşımın son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini savunarak, ABD'nin İsrail'e sağladığı mali desteğin boyutunun daha fazla kişi tarafından anlaşılmaya başlandığını söyledi."Filistin'in tarihsel önemi ve Siyonist hareketin Amerika ve siyasetimizle bağları konusunda anlatı tamamen değişti" diyen Sarandon, "ABD'nin İsrail'e ne kadar para verdiğinin boyutu insanların çoğu tarafından gerçekten anlaşılmamıştı" ifadelerini kullandı.ABD'de 2023'te Gazze savaşının başlamasından bu yana yapılan kamuoyu araştırmaları, İsrail'e yönelik desteğin zayıfladığını ve Filistinlilere yönelik sempati düzeyinin arttığını gösteriyor.'Hala işe alınmamam söyleniyor'Sarandon, kamuoyundaki değişime rağmen Filistin'e verdiği desteğin kariyerinde halen sonuçları olduğunu belirtti.Sarandon, İsrail'i açıkça eleştiren başka oyuncuların da büyük Hollywood stüdyolarında benzer sorunlarla karşılaştığını söyledi. Oyuncu, "Eğer söz konusu olan büyük bir stüdyoysa, bunun sadece benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başka insanlara da bunun mümkün olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.Sarandon ayrıca, kendisini son filminde rol veren yönetmen Andrea Pallaoro'ya teşekkür ederek, "Ailemi, kendi insanımı buldum ve iyiyim" dedi. Sözleri basın toplantısında uzun süre alkışlandı.2023'te ajansı ile yolları ayrılmıştı"Thelma & Louise", "Bull Durham" ve "The Rocky Horror Picture Show" gibi filmlerle tanınan Sarandon, "Dead Man Walking" filmindeki performansıyla Oscar kazanmıştı.Oyuncunun Filistin'e yönelik siyasi tutumu nedeniyle Hollywood'da yaşadığı tartışmalar 2023'e uzanıyor. Sarandon, Filistin yanlısı gösterilere katılmış ve yaptığı bazı açıklamaların ardından uzun yıllardır bağlı bulunduğu United Talent Agency (UTA) ile yolları ayrılmıştı.Sarandon o dönemde, "Şu anda Yahudi olmaktan korkan ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyen birçok insan var" şeklinde konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/antisemitizm-ile-suclanan-mark-ruffaloya-180den-fazla-yahudi-isimden-destek-1108424987.html
filistin
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108557798_152:0:2321:1627_1920x0_80_0_0_e4b473df481b4c99cf5fc192b2b9bc8a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
susan sarandon, filistin, i̇srail, venedik film festivali, hollywood, oscar, abd
susan sarandon, filistin, i̇srail, venedik film festivali, hollywood, oscar, abd
Susan Sarandon: Filistin'e desteğim nedeniyle hala film rollerini kaybediyorum
Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Filistin'e yönelik açık desteği ve İsrail politikalarına yönelik eleştirileri nedeniyle film rollerini kaybetmeye devam ettiğini söyledi.
79 yaşındaki Sarandon, yeni filmi 'The Echo Chamber'ın (Yankı Odası) tanıtımı için bulunduğu Venedik Film Festivali'nde yaptığı açıklamada, sektördeki bazı kesimlerin siyasi aktivizmi nedeniyle kendisinden uzak durmayı sürdürdüğünü belirtti.
Sarandon, Filistin konusunda kamuoyundaki yaklaşımın son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini savunarak, ABD'nin İsrail'e sağladığı mali desteğin boyutunun daha fazla kişi tarafından anlaşılmaya başlandığını söyledi.
"Filistin'in tarihsel önemi ve Siyonist hareketin Amerika ve siyasetimizle bağları konusunda anlatı tamamen değişti" diyen Sarandon, "ABD'nin İsrail'e ne kadar para verdiğinin boyutu insanların çoğu tarafından gerçekten anlaşılmamıştı" ifadelerini kullandı.
ABD'de 2023'te Gazze savaşının başlamasından bu yana yapılan kamuoyu araştırmaları, İsrail'e yönelik desteğin zayıfladığını ve Filistinlilere yönelik sempati düzeyinin arttığını gösteriyor.
'Hala işe alınmamam söyleniyor'
Sarandon, kamuoyundaki değişime rağmen Filistin'e verdiği desteğin kariyerinde halen sonuçları olduğunu belirtti.
"Yakın zamanda yine filmler elimden alındı çünkü bazı ajanslar
insanlara beni hala işe almamalarını söylüyor" diyen Sarandon, uluslararası alanda ise kendisini daha fazla kabul görmüş hissettiğini ifade etti.
"Bu güç yapısıyla ilgili bir durum. İnsanlar arasında, özellikle uluslararası düzeyde, kendimi kesinlikle hoş karşılanmış hissediyorum" dedi.
Sarandon, İsrail'i açıkça eleştiren başka oyuncuların da büyük Hollywood stüdyolarında benzer sorunlarla karşılaştığını söyledi. Oyuncu, "Eğer söz konusu olan büyük bir stüdyoysa, bunun sadece benimle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Başka insanlara da bunun mümkün olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.
Sarandon ayrıca, kendisini son filminde rol veren yönetmen Andrea Pallaoro'ya teşekkür ederek, "Ailemi, kendi insanımı buldum ve iyiyim" dedi. Sözleri basın toplantısında uzun süre alkışlandı.
2023'te ajansı ile yolları ayrılmıştı
"Thelma & Louise", "Bull Durham" ve "The Rocky Horror Picture Show" gibi filmlerle tanınan Sarandon, "Dead Man Walking" filmindeki performansıyla Oscar kazanmıştı.
Oyuncunun Filistin'e yönelik siyasi tutumu nedeniyle Hollywood'da yaşadığı tartışmalar 2023'e uzanıyor. Sarandon, Filistin yanlısı gösterilere katılmış ve yaptığı bazı açıklamaların ardından uzun yıllardır bağlı bulunduğu United Talent Agency (UTA) ile yolları ayrılmıştı.
Sarandon o dönemde, "Şu anda Yahudi olmaktan korkan ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimleyen birçok insan var" şeklinde konuşmuştu.