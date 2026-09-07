https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/suriye-israilin-eski-hatlara-cekilmesi-icin-abd-araciligiyla-muzakere-yurutuyoruz-1108560305.html
Suriye: İsrail'in eski hatlara çekilmesi için ABD aracılığıyla müzakere yürütüyoruz
Suriye: İsrail'in eski hatlara çekilmesi için ABD aracılığıyla müzakere yürütüyoruz
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için ABD arabuluculuğunda müzakere yürüttüklerini söyledi.
2026-09-07T16:23+0300
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Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği'nin 166. Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün, dayanışma ve birleşik bir vizyon gerektiren bir anda, Arap Birliği şemsiyesi altında bir araya geliyoruz" dedi.Ülkede silahın tek elde toplanması ve caydırma kararının devletin mutlak egemenlik hakkı olduğunu ifade eden Şeybani, "Amacımız Suriyelileri tek vatanda korumak" diye konuştu.Şeybani, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesini sağlamak için ABD arabuluculuğunda müzakerelerin yürütüldüğünü bildirdi.Suriye'nin yeniden inşasına odaklanıldığını belirten Şeybani, "Ülkemizi yeniden inşa etme çabalarımızı dağıtacak bir çatışmaya sürüklenmeyi reddediyoruz" diye konuştu.'Golan'daki Arap hakları devredilemez'Kolombiya'nın İsrail tarafından Golan Tepeleri'nin ilhakını tanıması kararını kınadığı için Arap Birliği'ne teşekkür eden Şeybani, ekledi:Golan Tepeleri'nde son durumOrtadoğu'nun en kritik ve çözülemeyen sınır ihtilaflarından biri olan Golan Tepeleri Suriye'nin güneybatısında yer alıyor.Bölgenin büyük bir kısmı İsrail'in işgali altında. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda bölgeyi işgal etmiş ve 1981 yılında tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamıştı.Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Golan Tepeleri'ni "İsrail işgali altındaki Suriye toprağı" olarak kabul diyor. ABD ise 2019 yılında İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini tanıyan tek ülke oldu.İsrail, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden sonra 1974 ateşkes anlaşmasıyla belirlenen askeri tampon bölgeye girerek kontrol alanını genişletti ve bölgedeki Yahudi nüfusunu iki katına çıkaracağını açıkladı
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esad hasan şeybani, suriye, i̇srail, arap birliği
esad hasan şeybani, suriye, i̇srail, arap birliği
Suriye: İsrail'in eski hatlara çekilmesi için ABD aracılığıyla müzakere yürütüyoruz
16:23 07.09.2026 (güncellendi: 16:27 07.09.2026)
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesi için ABD arabuluculuğunda müzakere yürüttüklerini söyledi.
Şeybani, Mısır'ın başkenti Kahire’de düzenlenen Arap Birliği'nin 166. Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün, dayanışma ve birleşik bir vizyon gerektiren bir anda, Arap Birliği şemsiyesi altında bir araya geliyoruz" dedi.
Ülkede silahın tek elde toplanması ve caydırma kararının devletin mutlak egemenlik hakkı olduğunu ifade eden Şeybani, "Amacımız Suriyelileri tek vatanda korumak" diye konuştu.
Şeybani, İsrail'in saldırılarının sona erdirilmesi ve 8 Aralık 2024 öncesindeki hatlara çekilmesini sağlamak için ABD arabuluculuğunda müzakerelerin yürütüldüğünü bildirdi.
Suriye'nin yeniden inşasına odaklanıldığını belirten Şeybani, "Ülkemizi yeniden inşa etme çabalarımızı dağıtacak bir çatışmaya sürüklenmeyi reddediyoruz" diye konuştu.
'Golan'daki Arap hakları devredilemez'
Kolombiya'nın İsrail tarafından Golan Tepeleri'nin ilhakını tanıması kararını kınadığı için Arap Birliği'ne teşekkür eden Şeybani, ekledi:
Suriye, işgal altındaki Golan'daki Arap haklarının devredilemez olduğunu teyit eder. Suriye diplomatik çözüme bağlıdır ve İsrail'in saldırganlığını, tutuklamalarını ve ihlallerini sona erdirmek için çalışmaktadır.
Golan Tepeleri'nde son durum
Ortadoğu'nun en kritik ve çözülemeyen sınır ihtilaflarından biri olan Golan Tepeleri Suriye'nin güneybatısında yer alıyor.
Bölge Suriye, İsrail, Lübnan ve Ürdün
sınırlarının kesişim noktasında yer bulunuyor ve Suriye'nin başkenti Şam'a ise sadece 60 kilometre
uzaklıkta.
Bölgenin büyük bir kısmı İsrail'in işgali altında. İsrail, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda bölgeyi işgal etmiş ve 1981 yılında tek taraflı olarak ilhak ettiğini açıklamıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum, Golan Tepeleri'ni "İsrail işgali altındaki Suriye toprağı" olarak kabul diyor. ABD ise 2019 yılında İsrail'in bölge üzerindeki egemenliğini tanıyan tek ülke oldu.
İsrail, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinden sonra 1974 ateşkes anlaşmasıyla belirlenen askeri tampon bölgeye girerek kontrol alanını genişletti ve bölgedeki Yahudi nüfusunu iki katına çıkaracağını açıkladı