https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bati-medyasi-witkoff-ve-kushnerin-ukrayna-ziyaretinin-arka-planinda-zelenskiy-sorunlarla-bogusuyor-1108559039.html

Batı medyası: Witkoff ve Kushner'in Ukrayna ziyaretinin arka planında Zelenskiy sorunlarla boğuşuyor

Batı medyası: Witkoff ve Kushner'in Ukrayna ziyaretinin arka planında Zelenskiy sorunlarla boğuşuyor

Sputnik Türkiye

Alman basınında yer alan bir habere göre, ABD heyetinin Kremlin'deki kritik temasları sonrasındaki Kiev ziyareti, Ukrayna'da giderek büyüyen bir iç siyasi... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T15:55+0300

2026-09-07T15:55+0300

2026-09-07T15:55+0300

dünya

abd

steve witkoff

jared kushner

ukrayna

kiev

kremlin

berliner zeitung

abd

kirill dmitriev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108558882_0:0:744:418_1920x0_80_0_0_0e1ea091892ccd8e8923fdc8b24454fd.png

Berliner Zeitung gazetesinin bildirdiği üzere, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Kiev ziyareti, Ukrayna'da giderek büyüyen iç siyasi krizin arka planında gerçekleşti.Amerikan heyetinin Ukrayna ziyaretini konu alan haberde, “(Vladimir) Zelenskiy'in sorunları ağırlaşırken Ukrayna’nın başkentindeki moraller bozuluyor” denildi.Habere göre, Witkoff ve Kushner’in ziyareti, Zelenskiy’in yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak giderek büyüyen iç siyasi krizi durdurma girişimlerinin arka planında gerçekleşti.ABD'li diplomatlar, Ukrayna'da çözüm konusunda istişarelere katılmak üzere geldikleri Kiev'de toplantılar düzenledi. Ukraynalı TSN televizyonu, birkaç aşamada gerçekleşen görüşmelerin resmi bölümünün tamamlandığını, ardından İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerinin de diyaloğa katıldığını duyurmuştu.Önceki gün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katılmıştı.Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-basini-witkoff-ve-kushner-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1108537894.html

ukrayna

kiev

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, kiev, kremlin, berliner zeitung, abd, kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), yuriy uşakov, vladimir putin, vladimir zelenskiy