https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bati-medyasi-witkoff-ve-kushnerin-ukrayna-ziyaretinin-arka-planinda-zelenskiy-sorunlarla-bogusuyor-1108559039.html
Batı medyası: Witkoff ve Kushner'in Ukrayna ziyaretinin arka planında Zelenskiy sorunlarla boğuşuyor
Batı medyası: Witkoff ve Kushner'in Ukrayna ziyaretinin arka planında Zelenskiy sorunlarla boğuşuyor
Sputnik Türkiye
Alman basınında yer alan bir habere göre, ABD heyetinin Kremlin'deki kritik temasları sonrasındaki Kiev ziyareti, Ukrayna'da giderek büyüyen bir iç siyasi... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T15:55+0300
2026-09-07T15:55+0300
2026-09-07T15:55+0300
dünya
abd
steve witkoff
jared kushner
ukrayna
kiev
kremlin
berliner zeitung
abd
kirill dmitriev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108558882_0:0:744:418_1920x0_80_0_0_0e1ea091892ccd8e8923fdc8b24454fd.png
Berliner Zeitung gazetesinin bildirdiği üzere, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Kiev ziyareti, Ukrayna'da giderek büyüyen iç siyasi krizin arka planında gerçekleşti.Amerikan heyetinin Ukrayna ziyaretini konu alan haberde, “(Vladimir) Zelenskiy'in sorunları ağırlaşırken Ukrayna’nın başkentindeki moraller bozuluyor” denildi.Habere göre, Witkoff ve Kushner’in ziyareti, Zelenskiy’in yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak giderek büyüyen iç siyasi krizi durdurma girişimlerinin arka planında gerçekleşti.ABD'li diplomatlar, Ukrayna'da çözüm konusunda istişarelere katılmak üzere geldikleri Kiev'de toplantılar düzenledi. Ukraynalı TSN televizyonu, birkaç aşamada gerçekleşen görüşmelerin resmi bölümünün tamamlandığını, ardından İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerinin de diyaloğa katıldığını duyurmuştu.Önceki gün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katılmıştı.Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-basini-witkoff-ve-kushner-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1108537894.html
ukrayna
kiev
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108558882_65:0:672:455_1920x0_80_0_0_90ef375f1e91fa0025c19fb2ff867059.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, kiev, kremlin, berliner zeitung, abd, kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), yuriy uşakov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
abd, steve witkoff, jared kushner, ukrayna, kiev, kremlin, berliner zeitung, abd, kirill dmitriev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), yuriy uşakov, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Batı medyası: Witkoff ve Kushner'in Ukrayna ziyaretinin arka planında Zelenskiy sorunlarla boğuşuyor
Alman basınında yer alan bir habere göre, ABD heyetinin Kremlin'deki kritik temasları sonrasındaki Kiev ziyareti, Ukrayna'da giderek büyüyen bir iç siyasi krizin arka planında gerçekleşti.
Berliner Zeitung gazetesinin bildirdiği üzere, ABD Başkanı’nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in Kiev ziyareti, Ukrayna'da giderek büyüyen iç siyasi krizin arka planında gerçekleşti.
Amerikan heyetinin Ukrayna ziyaretini konu alan haberde, “(Vladimir) Zelenskiy'in sorunları ağırlaşırken Ukrayna’nın başkentindeki moraller bozuluyor” denildi.
Habere göre, Witkoff ve Kushner’in ziyareti, Zelenskiy’in yolsuzluk davalarıyla ilgili olarak giderek büyüyen iç siyasi krizi durdurma girişimlerinin arka planında gerçekleşti.
Bu kriz, Energoatom'un 100 milyon dolarlık rüşvetleriyle ilgili yolsuzluk skandalının ivme kazanmasına ve şimdi onun (Zelenskiy’in) yakın çevresinin büyük bir bölümünü kapsamasına yol açtı.
ABD'li diplomatlar, Ukrayna'da çözüm konusunda istişarelere katılmak üzere geldikleri Kiev'de toplantılar düzenledi. Ukraynalı TSN televizyonu, birkaç aşamada gerçekleşen görüşmelerin resmi bölümünün tamamlandığını, ardından İngiltere, Fransa ve Almanya'dan temsilcilerinin de diyaloğa katıldığını duyurmuştu.
Önceki gün ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Witkoff ve Kushner ile üç saatten fazla süren bir görüşme gerçekleştirmişti. Toplantıya ayrıca Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev de katılmıştı.
Uşakov daha sonra yaptığı basın açıklamasında görüşmeyi zamanında ve her iki taraf için de son derece faydalı olarak nitelendirmişti.