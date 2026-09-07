https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hava-durumu-bir-anda-degisiyor-ruzgar-60-kilometreyi-bulacak-4-bolge-icin-kritik-saatler-1108544973.html
Hava durumu bir anda değişiyor: Rüzgar 60 kilometreyi bulacak, 4 bölge için kritik saatler
Hava durumu bir anda değişiyor: Rüzgar 60 kilometreyi bulacak, 4 bölge için kritik saatler
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde hava dengeleri hızla değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların aniden 6 dereceye kadar düşeceğini... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T06:59+0300
2026-09-07T06:59+0300
2026-09-07T06:59+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak sert bir hava dalgasını işaret ediyor. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 4 ila 6 derece birden gerileyerek sonbahar değerlerine yaklaşırken, atmosferdeki hareketlilik yerini ani fırtına ve su baskını risklerine bırakıyor.Doğu Karadeniz i̇çin kırmızı kod alarmı: Sel ve heyelan tehlikesiGünün en kritik uyarısı ülkenin kuzeydoğu hattı için yapıldı. Kuvvetli yağış uyarısı kapsamında sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları üzerinde yoğunlaşan bulut kütleleri gök gürültülü sağanak bırakacak. Risk haritasında özellikle Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize il geneli ile Artvin'in kuzeyi yer alıyor.Uzmanlar; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkının ve yetkililerin teyakkuzda olmasını istedi. Yağışların yanı sıra denizde oluşabilecek 3 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Doğu Karadeniz açıklarında fırtına riski de en üst seviyeye çıkmış durumda.4 bölgede sert rüzgar: Hızı 60 kilometreyi bulacakSadece yağış değil, şiddetli hava akımları da etkisini hissettirecek. Kuvvetli rüzgâr uyarısı yapılan merkezlerde hava akımının hızı kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometreye kadar tırmanacak.Rüzgarın özellikle şu hatlarda etkili olması bekleniyor:Sıcaklık düşüyor, bölgelerde son durum ne?Kuzeyde hava serinlerken güney kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. İstanbul 28°C parçalı bulutlu, Ankara 27°C az bulutlu bir gün geçirirken, güneyde Antalya 40°C, Adana 39°C ile kavurucu seyrini koruyor.Batı Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop çevreleri, Doğu Anadolu'da ise öğle saatlerinde Ardahan hattı yerel gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Denizlerde ise Doğu Karadeniz'deki fırtınanın yanında, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgarların kıyı trafiğini zorlaması öngörülüyor.
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meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, doğu karadeniz, doğu anadolu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu
Hava durumu bir anda değişiyor: Rüzgar 60 kilometreyi bulacak, 4 bölge için kritik saatler
Türkiye genelinde hava dengeleri hızla değişiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların aniden 6 dereceye kadar düşeceğini duyururken, Doğu Karadeniz için çok kuvvetli yağış ve fırtına alarmı verdi. Dört kritik bölgede ise şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkileyecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava tahmin raporu, Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alacak sert bir hava dalgasını işaret ediyor. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde hava sıcaklığı 4 ila 6 derece birden gerileyerek sonbahar değerlerine yaklaşırken, atmosferdeki hareketlilik yerini ani fırtına ve su baskını risklerine bırakıyor.
Doğu Karadeniz i̇çin kırmızı kod alarmı: Sel ve heyelan tehlikesi
Günün en kritik uyarısı ülkenin kuzeydoğu hattı için yapıldı. Kuvvetli yağış uyarısı
kapsamında sabahın erken saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları
üzerinde yoğunlaşan bulut kütleleri gök gürültülü sağanak bırakacak. Risk haritasında özellikle Giresun'un doğusu
, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri
, Rize il geneli
ile Artvin'in kuzeyi
yer alıyor.
Uzmanlar; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı bölge halkının ve yetkililerin teyakkuzda olmasını istedi. Yağışların yanı sıra denizde oluşabilecek 3 metreyi bulan dalgalar nedeniyle Doğu Karadeniz açıklarında fırtına riski de en üst seviyeye çıkmış durumda.
4 bölgede sert rüzgar: Hızı 60 kilometreyi bulacak
Sadece yağış değil, şiddetli hava akımları da etkisini hissettirecek. Kuvvetli rüzgâr uyarısı yapılan merkezlerde hava akımının hızı kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometreye kadar tırmanacak.
Rüzgarın özellikle şu hatlarda etkili olması bekleniyor:
Marmara'nın güney ve batısı
(Çanakkale
, Balıkesir
çevreleri)
Kıyı Ege
genelinde öğle saatlerinden itibaren
Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri Doğu Anadolu'nun batısı
(Malatya
ve çevre iller)
Sıcaklık düşüyor, bölgelerde son durum ne?
Kuzeyde hava serinlerken güney kesimlerde yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. İstanbul
28°C parçalı bulutlu, Ankara
27°C az bulutlu bir gün geçirirken, güneyde Antalya
40°C, Adana
39°C ile kavurucu seyrini koruyor.
Batı Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop
çevreleri, Doğu Anadolu'da ise öğle saatlerinde Ardahan
hattı yerel gök gürültülü sağanakların etkisinde kalacak. Denizlerde ise Doğu Karadeniz'deki fırtınanın yanında, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de
fırtınamsı rüzgarların kıyı trafiğini zorlaması öngörülüyor.