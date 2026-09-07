https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/rusya-odessa-limanlarindaki-asker-lojistik-hedefleri-vuruldu-1108545502.html
Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu
Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki liman altyapısına ve Ukrayna ordusuna askerî mühimmat taşıyan deniz araçlarına yönelik İHA'larla hava saldırıları... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T08:22+0300
2026-09-07T08:22+0300
2026-09-07T08:26+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna militanlarının lojistik hatlarını hedef almaya devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre, 6 Eylül akşamı Çernomorsk Limanı'nda bulunan ve askerî-teknik malzeme taşıdığı kaydedilen ‘Mavka’ adlı kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.İzmail limanı ve devriye botu da hedef alındıBakanlık, bugün sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırılarında da şu hedeflerin vurulduğunu duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-ordusu-energodardaki-pazari-iki-kez-hedef-aldi-biri-agir-olmak-uzere-6-kisi-yaralandi-1108540374.html
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rusya, ukrayna, odessa, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, odessa, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu
08:22 07.09.2026 (güncellendi: 08:26 07.09.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki liman altyapısına ve Ukrayna ordusuna askerî mühimmat taşıyan deniz araçlarına yönelik İHA'larla hava saldırıları düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna militanlarının lojistik hatlarını hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, 6 Eylül akşamı Çernomorsk Limanı'nda bulunan ve askerî-teknik malzeme taşıdığı kaydedilen ‘Mavka’ adlı kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.
İzmail limanı ve devriye botu da hedef alındı
Bakanlık, bugün sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırılarında da şu hedeflerin vurulduğunu duyurdu:
İzmail limanı:
Batılı ülkeler tarafından sağlanan askerî kargoların gemilerden tahliyesinde kullanıldığı belirtilen üretim ve yükleme tesisi.
Karadeniz açıkları:
Askerî nitelikli kargo taşıyan gemilere refakat ettiği ifade edilen bir devriye botu.