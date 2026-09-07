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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/rusya-odessa-limanlarindaki-asker-lojistik-hedefleri-vuruldu-1108545502.html
Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu
Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki liman altyapısına ve Ukrayna ordusuna askerî mühimmat taşıyan deniz araçlarına yönelik İHA'larla hava saldırıları... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T08:22+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
odessa
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna militanlarının lojistik hatlarını hedef almaya devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre, 6 Eylül akşamı Çernomorsk Limanı'nda bulunan ve askerî-teknik malzeme taşıdığı kaydedilen ‘Mavka’ adlı kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.İzmail limanı ve devriye botu da hedef alındıBakanlık, bugün sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırılarında da şu hedeflerin vurulduğunu duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-ordusu-energodardaki-pazari-iki-kez-hedef-aldi-biri-agir-olmak-uzere-6-kisi-yaralandi-1108540374.html
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rusya, ukrayna, odessa, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat
rusya, ukrayna, odessa, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat

Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu

08:22 07.09.2026 (güncellendi: 08:26 07.09.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRus insansız hava aracı Orlan
Rus insansız hava aracı Orlan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki liman altyapısına ve Ukrayna ordusuna askerî mühimmat taşıyan deniz araçlarına yönelik İHA'larla hava saldırıları düzenlendiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna militanlarının lojistik hatlarını hedef almaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamaya göre, 6 Eylül akşamı Çernomorsk Limanı'nda bulunan ve askerî-teknik malzeme taşıdığı kaydedilen ‘Mavka’ adlı kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.

İzmail limanı ve devriye botu da hedef alındı

Bakanlık, bugün sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırılarında da şu hedeflerin vurulduğunu duyurdu:
İzmail limanı: Batılı ülkeler tarafından sağlanan askerî kargoların gemilerden tahliyesinde kullanıldığı belirtilen üretim ve yükleme tesisi.
Karadeniz açıkları: Askerî nitelikli kargo taşıyan gemilere refakat ettiği ifade edilen bir devriye botu.
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