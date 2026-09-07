https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/rusya-odessa-limanlarindaki-asker-lojistik-hedefleri-vuruldu-1108545502.html

Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu

Rusya: Odessa limanlarındaki askerî lojistik hedefleri vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Odessa bölgesindeki liman altyapısına ve Ukrayna ordusuna askerî mühimmat taşıyan deniz araçlarına yönelik İHA'larla hava saldırıları... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T08:22+0300

2026-09-07T08:22+0300

2026-09-07T08:26+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

odessa

karadeniz

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/08/1080543899_0:293:3070:2019_1920x0_80_0_0_f151463fa6687e5e751dc07ad085890b.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna militanlarının lojistik hatlarını hedef almaya devam ettiği belirtildi.Açıklamaya göre, 6 Eylül akşamı Çernomorsk Limanı'nda bulunan ve askerî-teknik malzeme taşıdığı kaydedilen ‘Mavka’ adlı kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu.İzmail limanı ve devriye botu da hedef alındıBakanlık, bugün sabah saatlerinde düzenlenen İHA saldırılarında da şu hedeflerin vurulduğunu duyurdu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-ordusu-energodardaki-pazari-iki-kez-hedef-aldi-biri-agir-olmak-uzere-6-kisi-yaralandi-1108540374.html

rusya

ukrayna

odessa

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, odessa, karadeniz, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), özel askeri harekat