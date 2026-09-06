https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-ordusu-energodardaki-pazari-iki-kez-hedef-aldi-biri-agir-olmak-uzere-6-kisi-yaralandi-1108540374.html

Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin uydu kenti Energodar’daki pazar yerine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T16:19+0300

2026-09-06T16:19+0300

2026-09-06T16:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

energodar

zaporojye bölgesi

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

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nato

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Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Energodar'daki pazar yerini bir saat arayla iki kez hedef aldığını, ilk saldırıda 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.Puhov, "Güncellenen verilere göre, ilk saldırıda 6 kişi yaralandı. 1979 doğumlu bir erkeğin durumu kritik ve şu anda ameliyatta, doktorlar hayatını kurtarmak için mücadele ediyor. Beş kadın orta derecede şarapnel yarası aldı, yaraları hayati tehlike arz etmiyor, tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.Rusya, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerini, fabrikaları ve depoları vuruyor. Saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html

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energodar

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rusya, energodar, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, nato