https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-ordusu-energodardaki-pazari-iki-kez-hedef-aldi-biri-agir-olmak-uzere-6-kisi-yaralandi-1108540374.html
Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin uydu kenti Energodar’daki pazar yerine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T16:19+0300
2026-09-06T16:19+0300
2026-09-06T16:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
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energodar
zaporojye bölgesi
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ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
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Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Energodar'daki pazar yerini bir saat arayla iki kez hedef aldığını, ilk saldırıda 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.Puhov, "Güncellenen verilere göre, ilk saldırıda 6 kişi yaralandı. 1979 doğumlu bir erkeğin durumu kritik ve şu anda ameliyatta, doktorlar hayatını kurtarmak için mücadele ediyor. Beş kadın orta derecede şarapnel yarası aldı, yaraları hayati tehlike arz etmiyor, tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.Rusya, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerini, fabrikaları ve depoları vuruyor. Saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html
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rusya, energodar, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, nato
rusya, energodar, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, nato
Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin uydu kenti Energodar’daki pazar yerine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Energodar'daki pazar yerini bir saat arayla iki kez hedef aldığını, ilk saldırıda 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.
Puhov, "Güncellenen verilere göre, ilk saldırıda 6 kişi yaralandı. 1979 doğumlu bir erkeğin durumu kritik ve şu anda ameliyatta, doktorlar hayatını kurtarmak için mücadele ediyor. Beş kadın orta derecede şarapnel yarası aldı, yaraları hayati tehlike arz etmiyor, tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.
Rusya, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerini, fabrikaları ve depoları vuruyor. Saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanılıyor.