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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/ukrayna-ordusu-energodardaki-pazari-iki-kez-hedef-aldi-biri-agir-olmak-uzere-6-kisi-yaralandi-1108540374.html
Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı
Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin uydu kenti Energodar’daki pazar yerine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T16:19+0300
2026-09-06T16:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
energodar
zaporojye bölgesi
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇ha
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
saldırı
nato
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Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Energodar'daki pazar yerini bir saat arayla iki kez hedef aldığını, ilk saldırıda 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.Puhov, "Güncellenen verilere göre, ilk saldırıda 6 kişi yaralandı. 1979 doğumlu bir erkeğin durumu kritik ve şu anda ameliyatta, doktorlar hayatını kurtarmak için mücadele ediyor. Beş kadın orta derecede şarapnel yarası aldı, yaraları hayati tehlike arz etmiyor, tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.Rusya, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerini, fabrikaları ve depoları vuruyor. Saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240622/ukrayna-ordusu-energodar-kentine-iha-saldirisi-duzenledi-1085127473.html
rusya
energodar
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rusya, energodar, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, nato
rusya, energodar, zaporojye bölgesi, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), saldırı, nato

Ukrayna ordusu Energodar’daki pazarı iki kez hedef aldı: Biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

16:19 06.09.2026
© Energodar Belediye Başkanı OfisiUkrayna'nın İHA saldırısı düzenlediği Energodar pazarı
Ukrayna'nın İHA saldırısı düzenlediği Energodar pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Energodar Belediye Başkanı Ofisi
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin uydu kenti Energodar’daki pazar yerine düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Energodar Belediye Başkanı Maksim Puhov, Rus sosyal medya platformu Max üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Energodar'daki pazar yerini bir saat arayla iki kez hedef aldığını, ilk saldırıda 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu belirtti.
Puhov, "Güncellenen verilere göre, ilk saldırıda 6 kişi yaralandı. 1979 doğumlu bir erkeğin durumu kritik ve şu anda ameliyatta, doktorlar hayatını kurtarmak için mücadele ediyor. Beş kadın orta derecede şarapnel yarası aldı, yaraları hayati tehlike arz etmiyor, tedavileri sürüyor" ifadelerini kullandı.
Rusya, düşmanın saldırılarına karşılık olarak Ukrayna ordusunun NATO uzmanlarıyla paylaştığı karar alma merkezlerini, fabrikaları ve depoları vuruyor. Saldırılarda hem Kiev'de hem de Ukrayna topraklarının tamamında herhangi bir hedefi imha edebilen hassas güdümlü silahlar ve İHA'lar kullanılıyor.
Zaporojye Nükleer Santrali Rusya güçlerinin kontrolünde - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2024
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna ordusu Energodar kentine İHA saldırısı düzenledi
22 Haziran 2024, 22:09
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