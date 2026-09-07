Ukrayna Savaşı'nın başlangıçta çok kısa sürede sona ereceği hesaplanıyordu. Ancak aradan yıllar geçti ve savaşın daha uzun süre devam edeceği anlaşılıyor. Diplomatik kanallardan da kısa vadede bir sonuç alınması neredeyse imkânsız görünüyor. Bizler genellikle işin diplomasi boyutunu konuşuyoruz ama neticede sahada savaşanlar insan. Savaş uzadıkça, cephedeki askerlerde belirgin bir bıkkınlık, yorgunluk ve tükenmişlik duygusu baş gösteriyor. Bugün gelinen noktada bir Ukraynalı askerin savaşmaya devam etmesi için motivasyonu kalmadığı gibi, askerler savaşın meşruiyetini de sorgulamaya başladı. Çünkü her ay binlerce insan kaybediliyor ve ortada çok ağır bir insani tablo var. Savaş uzayıp kayıplar arttıkça, askerlerin zihninde şu soru beliriyor: 'Biz neden buradayız ve ne için savaşıyoruz?' Mevcut şartlarda bu sorunun ne makul ne de askerleri motive edecek meşru bir cevabı var. İlerleyen süreçte teslim olma eğiliminde olan asker sayısının artacağını, yaşanan son gelişmelerin de bunun bir habercisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum, Ukrayna ordusu içerisinde savaş yorgunluğunun yarattığı psikolojik ve moral çöküntüyü göstermesi açısından son derece kritik. Askerler sadece Kiev yönetimine tepki göstermekle kalmıyor; bunun bir 'vatan savunması' olduğu yönündeki söylem ve propagandanın meşruiyetini de zihinlerinde ciddi şekilde sorguluyor.