Oyuncu Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: 'Ağlamaklı ses tonuyla setten atıldığını söyledi'
09:50 07.09.2026 (güncellendi: 09:51 07.09.2026)
© AA / Anadolu Ajansı videoOyuncu Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önce kaydedilen son görüntüleri
© AA / Anadolu Ajansı video
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Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü, yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kız arkadaşı uyuşturucu iddialarını reddetti.
51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane’deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu. Serhat Kılıç'ın son görüntüsü yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansırken, kız arkadaşının emniyetteki ifade de ortaya çıktı.
'Ağrılarının olduğunu bir sürü ilaç içtiğini söyledi'
Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Özlem Esmergül, ifadesinde, “Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat’ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat’ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim." dedi.
Serhat Kılıç'ın boynunda fıtık nedeniyle iyi hissetmediğini söylediğinin aktaran sevgilisi. "Bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat da raporunu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı” diye konuştu.
'Ağlamaklı ses tonuyla setten atıldığını söyledi'
Esmergül, ifadesini şöyle sürdürdü:
“Aynı gün saat 16.00 sıralarında ağlamaklı bir ses tonu ile beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Bende üzgün olduğu için kendisi ile baş başa kalsın, toparlasın istediğim için üzerine gitmemeye çalıştım"
'Teninin soğuk olmasından anladım'
“Bu süreçte sürekli gerek arayarak gerekse mesaj atarak destek olmaya çalıştım fakat Serhat mesajlarıma da aramalarıma da hiçbir şekilde bana geri dönüş yapmadı. Ben de yalnız kalmak istediğini düşünerek ve kullandığı ilaçların uyku yaptığını düşünerek fazla aramamaya çalıştım. En son bugün yani 5 Eylül günü saat 17.00 sıralarında Serhat’ı tekrardan aradığımda telefonunun kapalı olduğu fark ettim ve kendisini merak ettiğim için Serhat’ın Nurtepe Mahallesi’nde bulunan evine geldim. Serhat’ın evinin yedek anahtarı bende olduğu için daireye direkt giriş yaptığımda salon kısmında bulunan tekli koltukta Serhat’ın elleri göğsünün üzerinde çıplak vaziyette oturur olduğu gördüm. Akabinde Serhat’ın uyuduğunu düşünerek kendisine seslendim kolundan tutarak kendisini salladım. Teninin soğuk olmasından ve tepki vermemesinden bir sorun olduğunu anlayarak ilk önce kız kardeşi Sinem Kılıç’ı arayarak durumu bildirdikten sonra hemen 112 ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundum.”
'Yüksek tansiyon gastrit ve boyun fıtığı vardı'
Kız arkadaşı, “Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat’ın vefat ettiği bilgisini verdiler. Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum” dedi.
Kesin ölümü nedeni henüz belli değil
Birçok başarılı yapımda yer alan 51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılmıştı.
Cenaze programı netleşti
Ünlü oyuncunun cenaze programı da netleşti.
Serhat Kılıç'ın menajeri, “Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz.” sözleriyle şu bilgileri paylaştı:
“Sevenleri sürekli bize mesajlar atıyorlar. İstanbul'da da yarın Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde saat 12.00'da bir anma töreni düzenlenecek. Buraya tüm dostlarını bekliyoruz. Salı günü cenazemiz öğle namazında Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'da defnedilecek.”
Sevgilisinden veda
Oyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, sosyal medya hesabından duygu dolu bir veda paylaşımında bulundu.
Esmergül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Dünyaya bin daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim… Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm… Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim. Beni hasretine mahkum ettin…"