https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/oyuncu-serhat-kilicin-kiz-arkadasinin-ifadesi-ortaya-cikti-aglamakli-ses-tonuyla-setten-atildigini-1108546371.html

Oyuncu Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: 'Ağlamaklı ses tonuyla setten atıldığını söyledi'

Oyuncu Serhat Kılıç'ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: 'Ağlamaklı ses tonuyla setten atıldığını söyledi'

Sputnik Türkiye

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüsü, yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kız arkadaşı uyuşturucu iddialarını reddetti. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T09:50+0300

2026-09-07T09:50+0300

2026-09-07T09:51+0300

türki̇ye

serhat kılıç

özlem esmergül

ölüm

oyuncu

cenaze

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51 yaşındaki oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, Kağıthane’deki evinde sevgilisi tarafından ölü bulunmuştu. Serhat Kılıç'ın son görüntüsü yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansırken, kız arkadaşının emniyetteki ifade de ortaya çıktı.'Ağrılarının olduğunu bir sürü ilaç içtiğini söyledi'Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.Özlem Esmergül, ifadesinde, “Erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç ile yaklaşık 8 yıllık bir birlikteliğimiz vardır. Serhat ile aramızda kısa süreli küslükler olurdu. 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimi vardı. Saat 11.45 sıralarında Serhat’ın bu set çekimine gitmediğini öğrendim. Akabinde Serhat’ı arayarak neden sete gitmediğini ve herkesin kendisini merak ettiğini söyledim." dedi.Serhat Kılıç'ın boynunda fıtık nedeniyle iyi hissetmediğini söylediğinin aktaran sevgilisi. "Bir sürü ilaç içtiğini fakat ağrılarının devam ettiğini çok acı çektiğini, menajeri ile konuşup sete neden gitmediğinin bilgisini vereceğini söyleyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ben bir süre sonra kendisini tekrardan arayarak kendini sete gitmediği için sorumsuz davrandığını söyleyerek sitem ettim. Serhat da raporunu olduğunu sorun olmayacağını söyleyerek yine görüşmeyi sonlandırdı” diye konuştu.'Ağlamaklı ses tonuyla setten atıldığını söyledi'Esmergül, ifadesini şöyle sürdürdü:'Teninin soğuk olmasından anladım''Yüksek tansiyon gastrit ve boyun fıtığı vardı'Kız arkadaşı, “Olay yerine gelen 112 ekipleri ve polis ekipleri gelerek gerekli kontrolleri yaptılar ve Serhat’ın vefat ettiği bilgisini verdiler. Serhat’ın bildiğim kadarıyla yüksek tansiyon, gastrit ve boyun fıtığı gibi hastalıkları vardı. Bu hastalıkları için kullanmış olduğu 2 farklı türde olan boyun fıtığı için adını hatırlayamadığım yeşil reçeteli bir hap, yine adını hatırlayamadığım tansiyon ilacı ve günde 7-8 adet kullanmış olduğu bir hapı kullanmaktaydı. Bildiğim kadarıyla herhangi bir madde ya da alkol bağımlılığı yoktur. Ayrıca erkek arkadaşım Serhat Mustafa Kılıç’ın ne zaman ve ne şekilde vefat ettiğini de bilmiyorum” dedi.Kesin ölümü nedeni henüz belli değilBirçok başarılı yapımda yer alan 51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç dün akşam saatlerinde evinde ölü bulunmuştu. Göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilen Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılmıştı.Cenaze programı netleştiÜnlü oyuncunun cenaze programı da netleşti.Serhat Kılıç'ın menajeri, “Çok ani bir kayıp oldu. Çok üzgünüz.” sözleriyle şu bilgileri paylaştı:Sevgilisinden vedaOyuncunun sevgilisi Özlem Esmergül, sosyal medya hesabından duygu dolu bir veda paylaşımında bulundu.Esmergül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/oyuncu-serhat-kilicin-hayatini-kaybetmeden-once-kaydedilen-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1108543586.html

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serhat kılıç, özlem esmergül, ölüm, oyuncu, cenaze