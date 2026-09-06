https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/oyuncu-serhat-kilicin-hayatini-kaybetmeden-once-kaydedilen-son-goruntuleri-ortaya-cikti-1108543586.html

Oyuncu Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirmeden önce son görüntülerinin yaşadığı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T22:32+0300

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türki̇ye

serhat kılıç

türkiye

ölü bulundu

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İstanbul Kağıthane'de Nurtepe Mahallesi'nde bulunan evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Serhat Kılıç'ın son görüntüleri bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, Kılıç'ın binaya geldiği ve asansör beklediği anlar yer alıyor.Kılıç'tan dün haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.Olay yerindeki çalışmaların ardından Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/serhat-kilicin-olumu-ardindan-oyuncu-soray-uzundan-tepki-varsayimlari-gercek-gibi-sunmak-etik-degil-1108528312.html

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serhat kılıç, türkiye, ölü bulundu