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Oyuncu Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı
Oyuncu Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirmeden önce son görüntülerinin yaşadığı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T22:32+0300
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İstanbul Kağıthane'de Nurtepe Mahallesi'nde bulunan evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Serhat Kılıç'ın son görüntüleri bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, Kılıç'ın binaya geldiği ve asansör beklediği anlar yer alıyor.Kılıç'tan dün haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.Olay yerindeki çalışmaların ardından Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/serhat-kilicin-olumu-ardindan-oyuncu-soray-uzundan-tepki-varsayimlari-gercek-gibi-sunmak-etik-degil-1108528312.html
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serhat kılıç, türkiye, ölü bulundu
serhat kılıç, türkiye, ölü bulundu

Oyuncu Serhat Kılıç'ın hayatını kaybetmeden önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı

22:32 06.09.2026
© Oyuncu Serhat Kılıç'ın resmi instagram hesabıOyuncu Serhat Kılıç
Oyuncu Serhat Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© Oyuncu Serhat Kılıç'ın resmi instagram hesabı
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Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın yaşamını yitirmeden önce son görüntülerinin yaşadığı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildiği ortaya çıktı.
İstanbul Kağıthane'de Nurtepe Mahallesi'nde bulunan evinde ölü bulunan 51 yaşındaki Serhat Kılıç'ın son görüntüleri bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Kılıç'ın binaya geldiği ve asansör beklediği anlar yer alıyor.
Kılıç'tan dün haber alamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmişti. Sağlık görevlilerince yapılan incelemede Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.
Olay yerindeki çalışmaların ardından Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatılmıştı.
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