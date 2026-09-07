https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kasif-kozinoglunun-supheli-olumu-ile-ilgili-dosya-acildi-15-gardiyan-gozaltinda-1108545643.html

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili dosya açıldı: 11 gardiyan için gözaltı kararı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü ile ilgili dosya açıldı: 11 gardiyan için gözaltı kararı

Sputnik Türkiye

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya yıllar sonra yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılıp... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T08:37+0300

2026-09-07T08:37+0300

2026-09-07T09:17+0300

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Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’ndeki şüpheli ölümüne ilişkin dosya yıllar sonra yeniden açıldı. 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılıp 10 kişi gözaltına alınırken Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz" diyerek karanlık noktaların aydınlatılacağını duyurdu.Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) kritik görevlerinde bulunmuş eski mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili yıllardır süren sessizlik bozuldu. Tutuklu bulunduğu Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve hastaneye ulaştığında yaşamını yitirdiği belirlenen Kozinoğlu için adli mekanizma yeniden harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda soru işaretleri barındıran dosyanın titizlikle incelendiğini belirterek çok kritik mesajlar verdi.Takipsizlik kararı kaldırıldı: 10 kişi gözaltında, 1 kişi firariKozinoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen ilk soruşturmada 10 Nisan 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve dosya kapatılmıştı. Ancak Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı dosyadaki tüm delilleri sil baştan incelemeye aldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından Silivri Sulh Ceza Hâkimliği’nin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı resmen kaldırıldı.Soruşturmanın yeniden başlatılmasıyla birlikte dosyaya gizlilik kararı getirildi ve özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Yürütülen operasyon kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görevli olan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 10 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi.Bakan Gürlek: Hiçbir dosyanın unutulmasına i̇zin vermeyeceğizİstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütülen operasyonun ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, karanlıkta kalan hiçbir noktanın üzerinin örtülmeyeceğini vurguladı. Yıllar geçse dahi kamu vicdanını yaralayan dosyaların takipçisi olacaklarını kaydeden Gürlek, kararlılık vurgusu yaptı:"Faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorumluların adalet önünde hesap vermesi için çalışmalar titizlikle sürüyor."

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