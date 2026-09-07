https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/moskovadan-norvecteki-amerikan-fuzelerine-tepki-stratejik-hedef-1108551146.html
Moskova'dan Norveç’teki Amerikan füzelerine tepki: Stratejik hedef
Moskova'dan Norveç’teki Amerikan füzelerine tepki: Stratejik hedef
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Norveç’e konuşlandırdığı orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlanma alanlarının ve ilgili altyapının Rus stratejik caydırıcı... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye ait füze sistemlerinin Norveç’te konuşlandırılmasına ilişkin Moskova’nın yanıt tedbirlerine dair yazılı bir açıklama yaptı.Zaharova, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde, ABD sistemlerinin konuşlandığı noktaların ve bunlara ait altyapının hedef kapsama alanına alındığını belirtti.Rusya’nın yanıt adımları çerçevesinde hareket edileceğini vurgulayan Zaharova, “ABD komplekslerinin konuşlanma ve sevk idare merkezleri ile bunlara hizmet veren altyapı, Rusya Federasyonu stratejik caydırıcı güçlerinin özel dikkat alanına giriyor. Bu durum, olası bir silahlı çatışma halinde ilgili vurucu unsurların muharebe kullanım planlamasını da kapsıyor." ifadelerini kullandı.Sözcü Zaharova ayrıca, Norveç'e yerleştirilen söz konusu füze sistemlerinin Moskova dahil Rusya’nın batısını menzili içine alma kapasitesine sahip olduğunu ve Moskova'nın planlamalarında bu durumu dikkate aldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/fsb-habarovsk-bolgesinde-bir-kisi-baz-istasyonunu-yakmaktan-tutuklandi-1108549619.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, norveç, füze
Moskova'dan Norveç’teki Amerikan füzelerine tepki: Stratejik hedef
11:32 07.09.2026 (güncellendi: 11:33 07.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Norveç’e konuşlandırdığı orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlanma alanlarının ve ilgili altyapının Rus stratejik caydırıcı güçlerinin özel takibinde olacağını açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’ye ait füze sistemlerinin Norveç’te konuşlandırılmasına ilişkin Moskova’nın yanıt tedbirlerine dair yazılı bir açıklama yaptı.
Zaharova, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan değerlendirmesinde, ABD sistemlerinin konuşlandığı noktaların ve bunlara ait altyapının hedef kapsama alanına alındığını belirtti.
Rusya’nın yanıt adımları çerçevesinde hareket edileceğini vurgulayan Zaharova, “ABD komplekslerinin konuşlanma ve sevk idare merkezleri ile bunlara hizmet veren altyapı, Rusya Federasyonu stratejik caydırıcı güçlerinin özel dikkat alanına giriyor. Bu durum, olası bir silahlı çatışma halinde ilgili vurucu unsurların muharebe kullanım planlamasını da kapsıyor." ifadelerini kullandı.
Sözcü Zaharova ayrıca, Norveç'e yerleştirilen söz konusu füze sistemlerinin Moskova dahil Rusya’nın batısını menzili içine alma kapasitesine sahip olduğunu ve Moskova'nın planlamalarında bu durumu dikkate aldığını kaydetti.