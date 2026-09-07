https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/fsb-habarovsk-bolgesinde-bir-kisi-baz-istasyonunu-yakmaktan-tutuklandi-1108549619.html

FSB: Habarovsk Bölgesi’nde bir kişi baz istasyonunu yakmaktan tutuklandı

FSB: Habarovsk Bölgesi’nde bir kişi baz istasyonunu yakmaktan tutuklandı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla bir baz istasyonunu ateşe veren 35 yaşındaki Rus vatandaşının Habarovsk... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T10:51+0300

2026-09-07T10:51+0300

2026-09-07T10:52+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

habarovsk

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

ukrayna askeri i̇stihbarat teşkilatı (gur)

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yapılan açıklamada, 1989 doğumlu bir Rus vatandaşının Ukrayna istihbaratına yardım etmek ve devlete ihanet suçlamasıyla Habarovsk Bölgesi’nde yakalandığı bildirildi.Zanlı, internet üzerinden Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü (GUR) temsilcileriyle iletişime geçmekle suçlanıyor. FSB verilerine göre şahıs, verilen talimat doğrultusunda Habarovsk Bölgesi’ndeki askeri birlikler ile devlet ve belediye kurumlarını kapsama alanında bulunduran bir GSM operatörüne ait baz istasyonunu ateşe verdi.FSB Habarovsk Bölge Soruşturma Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında Rusya Ceza Kanunu’nun 275. maddesi (Devlete İhanet) ve 281. maddesi (Sabotaj) uyarınca dava açıldı. Mahkeme kararıyla tutuklanan şahsın, suçlamaların sabitleşmesi durumunda 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği aktarıldı.FSB yetkilileri ayrıca, Ukrayna özel servislerinin ülke güvenliğine zarar vermek amacıyla vatandaşları yasa dışı faaliyetlere çekmeye çalıştığını belirterek bu tür eylemlere katılanların tespit edilerek cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

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rusya, ukrayna, habarovsk, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna askeri i̇stihbarat teşkilatı (gur)