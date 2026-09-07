https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/milli-para-yuzucu-defne-kurt-avrupa-sampiyonu-oldu-1108569168.html
Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu
Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Milli para yüzücü Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T22:27+0300
2026-09-07T22:27+0300
2026-09-07T22:52+0300
spor
defne kurt
şampiyonluk
altın madalya
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27.45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.Defne Kurt, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım" dedi.Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/uefa-sampiyonlar-ligi-basliyor-galatasaray-ve-fenerbahce-sahne-aliyor-1108568263.html
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defne kurt, şampiyonluk, altın madalya
defne kurt, şampiyonluk, altın madalya
Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu
22:27 07.09.2026 (güncellendi: 22:52 07.09.2026)
Milli para yüzücü Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27.45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.
Defne Kurt, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım" dedi.
Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.