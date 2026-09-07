https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/milli-para-yuzucu-defne-kurt-avrupa-sampiyonu-oldu-1108569168.html

Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu

Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Milli para yüzücü Defne Kurt 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

defne kurt

şampiyonluk

altın madalya

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda para yüzme kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde milli para yüzücü Defne Kurt, 27.45'lik derecesiyle rakiplerini geçerek birinciliği elde etti.Defne Kurt, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada "Bir sonraki Dünya Şampiyonası veya Olimpiyat Oyunları'nda rekoru kıracağım. Birincilik geldi tamam ama hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam da mutlu olamadım" dedi.Kurt, emek veren herkesin kendisi gibi başarılara imza atması temennisinde bulundu.

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