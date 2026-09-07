https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/mhp-11-maddelik-turkiyenin-nufus-vizyonu-raporunu-yayimladi-1108567652.html

MHP, 11 maddelik 'Türkiye'nin Nüfus Vizyonu' raporunu yayımladı

MHP, 11 maddelik 'Türkiye'nin Nüfus Vizyonu' raporunu yayımladı

Sputnik Türkiye

MHP, Türkiye'nin demografik geleceğine ilişkin 11 maddelik 'Türkiye'nin Nüfus Vizyonu' raporu hazırlayarak Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sundu. Raporda, düşen... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T20:34+0300

2026-09-07T20:34+0300

2026-09-07T20:34+0300

türki̇ye

mhp

milliyetçi hareket partisi (mhp)

nüfus

yaşlı nüfus

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Birim tarafından hazırlanan 11 maddelik 'Türkiye'nin Nüfus Vizyonu' raporunun Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu açıkladı.Raporda, Türkiye'de toplam doğurganlık hızının 2001'de 2.38 çocuk seviyesinde bulunduğu, 2014 yılından itibaren ise kesintisiz şekilde gerileyerek 2025'te 1.44'e düştüğü belirtildi.Nüfusun yenilenme seviyesi olarak kabul edilen 2.10'un son 9 yıldır yakalanamadığı kaydedilen raporda, 2007'de 70.6 milyon olan Türkiye nüfusunun 2025'te 86.1 milyona yükselmesine karşın nüfus artış hızının belirgin şekilde yavaşladığı ifade edildi.Ailelere yönelik 11 politika önerisiAilelerin desteklenmesi ve doğurganlık oranının artırılması amacıyla raporda sunulan 11 maddelik politika önerisi şu şekilde:1. Analık sigortası uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmelidir. 2. Annelerin emeklilik için prim günü ve yaş şartı kriterleri çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılmalıdır. 3. Çalışan anne ve babalardan gelir vergisi kesintisi çocuk sayına bağlı olarak kademeli olarak azaltılmalı, 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için gelir vergisi tamamen kaldırılmalıdır. 4. Kamuda çalışan anneler için ücretli doğum izni süresi her bir çocuk için 12 aya, babalar için 2 aya çıkarılmalıdır. 5. Üçüncü çocuktan itibaren devreye giren ve çocuk sayısıyla orantılı biçimde artan eğitim ve gıda ödeneği uygulaması yürürlüğe konulmalıdır. 6. Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere 1 defaya mahsus sıfır faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmelidir. 7. Üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde yüzde 50 indirim uygulanmalıdır. 8. Esnek ve uzaktan çalışma modelleri anneler için kalıcı ve uygulanabilir hale getirilmelidir. 9. Sağlıklı ve güvenli çocuk bezi ve maması üretilerek ailelere ihtiyacı kadar ücretsiz şekilde verilmelidir. 10. Kentten kıra göç etmek isteyen genç evli çiftler, kırsalda konut tahsisi ile tarım ve hayvancılık teşvikleri ile desteklenmelidir. 11. Köylerde internet, eğitim, sağlık ve sosyal yaşam alanlarının kent standartlarına yaklaştırılması sağlanmalı, genç evli çiftlerin kırsalda kalma motivasyonu artırılmalıdır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/bahceli-terorsuz-turkiyenin-olusturdugu-baris-ve-kardeslik-iklimini-zehirlemeye-donuk-girisimler-1108443066.html

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