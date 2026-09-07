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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/melih-gokcekin-oglu-ve-gelini-icin-adli-kontrol-istendi-1108566422.html
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için adli kontrol istendi
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için adli kontrol istendi
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in oğlu Ahmet ile gelini Hülya Gökçek 'yurtdışına kayıt dışı para aktarma' soruşturması kapsamında adli kontrol... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resen başlattığı soruşturma devam ediyor. 4 Eylül Cuma günü 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek çiftinin "şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başsavcılıkta hazır edileceğini" açıklamıştı.Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek, soruşturmaya ilişkin ifade vermelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/etimesgut-belediye-baskan-yardimcisinin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1108564516.html
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melih gökçek, ankara, son dakika
melih gökçek, ankara, son dakika

Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için adli kontrol istendi

19:21 07.09.2026 (güncellendi: 19:27 07.09.2026)
© Didem MenteMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© Didem Mente
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in oğlu Ahmet ile gelini Hülya Gökçek 'yurtdışına kayıt dışı para aktarma' soruşturması kapsamında adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialar üzerine geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında resen başlattığı soruşturma devam ediyor.
4 Eylül Cuma günü 'şüpheli' sıfatıyla ifade veren Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gökçek çiftinin "şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00'te başsavcılıkta hazır edileceğini" açıklamıştı.
Ahmet Gökçek ile Hülya Gökçek, soruşturmaya ilişkin ifade vermelerinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Taylan Özgüven sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
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