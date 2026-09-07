https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/etimesgut-belediye-baskan-yardimcisinin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1108564516.html

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T18:13+0300

2026-09-07T18:13+0300

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etimesgut belediyesi

erdal beşikçioğlu

tutuklama

uyuşturucu

taylan özgüven

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı.Kan, saç ve idrar örnekleri incelendiAdli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınan Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu bulundu.Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "zimmet", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınan 55 şüpheliden aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 44'ü tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/etimesgut-belediyesine-yonelik-sorusturma-kapsaminda-gozaltina-alinan-erdal-besikcioglu-tutuklandi-1107727412.html

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etimesgut, etimesgut belediyesi, erdal beşikçioğlu, tutuklama, uyuşturucu, taylan özgüven