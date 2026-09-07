https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/meb-acikladi-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu-yayimlandi-1108569646.html
MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili yeni duyuruyu yayımladı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T22:55+0300
2026-09-07T22:55+0300
2026-09-07T22:55+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
öğretmen
sözleşmeli öğretmen
öğretmen atamaları
ücretli öğretmen
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla göreve başlayan ve 3 yıllık çalışma süresini Eylül ayında tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerin de yararlanabileceği mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu açıkladı.Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden alınacak.Yer değiştirme atamaları 18 Eylül'de açıklanacak. Aynı tarihten itibaren öğretmenlere tebligat yapılacak ve ilişik kesme işlemleri başlatılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ogretmen-onlugu-standartlari-belirlendi-1108503320.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen
MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili yeni duyuruyu yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla göreve başlayan ve 3 yıllık çalışma süresini Eylül ayında tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerin de yararlanabileceği mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu açıkladı.
Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden alınacak.
Yer değiştirme atamaları 18 Eylül'de açıklanacak. Aynı tarihten itibaren öğretmenlere tebligat yapılacak ve ilişik kesme işlemleri başlatılacak.