https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/meb-acikladi-ogretmenlerin-mazerete-bagli-yer-degistirme-duyurusu-yayimlandi-1108569646.html

MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

MEB açıkladı: Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliğiyle ilgili yeni duyuruyu yayımladı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T22:55+0300

2026-09-07T22:55+0300

2026-09-07T22:55+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

sözleşmeli öğretmen

öğretmen atamaları

ücretli öğretmen

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 yılında 45 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla göreve başlayan ve 3 yıllık çalışma süresini Eylül ayında tamamlayarak kadroya geçecek öğretmenlerin de yararlanabileceği mazerete bağlı yer değiştirme duyurusunu açıkladı.Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihlerinde MEBBİS veya Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden alınacak.Yer değiştirme atamaları 18 Eylül'de açıklanacak. Aynı tarihten itibaren öğretmenlere tebligat yapılacak ve ilişik kesme işlemleri başlatılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/ogretmen-onlugu-standartlari-belirlendi-1108503320.html

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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen