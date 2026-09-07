https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/macron-her-seye-bakma-ugruna-sonunda-hicbir-sey-gormeme-riskiyle-karsi-karsiyayiz-1108557362.html

Macron: Her şeye bakma uğruna sonunda hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız

Macron: Her şeye bakma uğruna sonunda hiçbir şey görmeme riskiyle karşı karşıyayız

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sosyal medya platformlarına ilişkin tarihte hiçbir zaman bugünkü kadar insanın bu denli bilgiye, içeriğe ve esere erişemediğini... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T14:44+0300

2026-09-07T14:44+0300

2026-09-07T14:45+0300

dünya

emmanuel macron

sosyal medya

telefon

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Fransa'nın Saint-Paul-de-Vence kasabasında sinema ve dizi sektörünün geleceğine ilişkin Işık Zirvesi’nin açılışında konuşan Emmanuel Macron, 19. yüzyılda, Louis ve Auguste Lumiere kardeşlerin tarihteki ilk hareketli görüntüleri perdeye yansıttığını hatırlatarak, "Teknik bir inovasyonun da ötesinde, dünyaya bakmanın, onu göstermenin, anlatmanın yeni bir şekli başlamıştı" dedi.'Her şeye bakma uğruna'Macron, bu durumun insanların kültür, ilim ve sanatla olan bağını etkilediğini belirterek, tarihte hiçbir zaman bugünkü kadar insanın, bu denli bilgiye, içeriğe ve esere erişemediğini söyledi ve ekledi:Macron, insanları içeriklere sürükleyen sosyal medya platformlarının, çocukların ve yetişkinlerin dikkatini yakalamayı ve geçici bir heyecan yaratmayı amaçlayan ekonomik bir modele sahip olduğunu belirtti.Macron, bu modelin, insanların dikkatini paraya dönüştürmeyi amaçladığının altını çizerek, "Günümüzde toplumlarımızda okumak için zaman ayırmak giderek zorlaşıyor" dedi.'Telefonlarımızda hızla akıp geçiyor'Mevcut çağda, görsellerin neredeyse sonu yokmuşçasına çoğaldığını belirten Macron, "Bu görseller, sinema perdelerimizde, televizyonlarımızda, oyun konsollarımızda ve akıllı telefonlarımızda hızla akıp geçiyor" şeklinde konuştu.Macron ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un eş başkanlığında düzenlenen zirvede, sinema ve dizi sektörünün karşı karşıya olduğu değişimler ele alınacak.Fransız sinemasının ve Güney Kore dizilerinin sınırları aşarak dünyada parladığını söyleyen Macron, bu iki ülkeye ait film ve dizilerin, bir kültürün kendi özüne sadık kalarak küreselleşebileceğini gösterdiğini dile getirdi.Macron, "Sinema ve görsel animasyonlar, kimsenin inkar edemeyeceği değişimlerden geçiyo." diyerek, yapay zekanın ve insanların dikkatinin sosyal medya platformlarınca ele geçirilmesinin "bir çağ değişiminin" göstergesi olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/almanyadaki-kritik-secimde-oylarini-iki-katin-uzerinde-artiran-afdden-muska-tesekkur-1108552565.html

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