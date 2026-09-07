https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/beyaz-sarayin-yapay-zeka-videosunda-trump-green-lantern-oldu-gucumden-sakinin-1108562581.html

Beyaz Saray'ın yapay zeka videosunda Trump, Green Lantern oldu: Gücümden sakının

Beyaz Saray'ın yapay zeka videosunda Trump, Green Lantern oldu: Gücümden sakının

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray tarafından paylaşılan yapay zeka üretimi bir videoda DC Comics'in süper kahramanı Green Lantern'a (Yeşil Fener) dönüştürüldü. İşte o viral video...

2026-09-07T17:00+0300

2026-09-07T17:00+0300

2026-09-07T17:00+0300

dünya

donald trump

dc comics

truth social

abd

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Trump'ın son günlerdeki paylaşımlarıyla uzay ve süper kahraman temaları dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce Truth Social hesabından, arka planda Dünya'nın ve bir Amerikan bayrağının görüldüğü Ay'ın yakınlaştırılmış bir görüntüsünü paylaşarak Ay'ın "Amerika’ya ait" olduğunu söylemişti.Bunun ardından Beyaz Saray, Trump'ı Green Lantern olarak gösteren yapay zeka üretimi videoyu yayımladı.'En karanlık gecede...'Sosyal medyada hızla yayılan videoda Trump, parmağında ışık saçan yeşil bir güç yüzüğü takarken görülüyor. Yüzükten yayılan yeşil ışık, göç politikaları ve Amerikan imalat sanayisiyle ilişkilendirilen çeşitli sahnelerde kullanılıyor.Videonun bir bölümünde Trump, üzerinde "American Manufacturing" (Amerikan İmalatı) yazan sanayi bölgesine bakan kayalık bir tepenin üzerinde duruyor.Beyaz Saray, videoyu Green Lantern karakterinin yemininden bir bölümle birlikte paylaştı:Green Lantern, DC Comics evreninde kurgusal bir süper kahraman. Karakterin ait olduğu Green Lantern Corps ise çizgi roman evreninde galaksiler arası bir polis ve barış gücü olarak tasvir ediliyor.

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donald trump, dc comics, truth social, abd