https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/beyaz-sarayin-yapay-zeka-videosunda-trump-green-lantern-oldu-gucumden-sakinin-1108562581.html
Beyaz Saray'ın yapay zeka videosunda Trump, Green Lantern oldu: Gücümden sakının
Beyaz Saray'ın yapay zeka videosunda Trump, Green Lantern oldu: Gücümden sakının
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray tarafından paylaşılan yapay zeka üretimi bir videoda DC Comics'in süper kahramanı Green Lantern'a (Yeşil Fener) dönüştürüldü. İşte o viral video...
2026-09-07T17:00+0300
2026-09-07T17:00+0300
2026-09-07T17:00+0300
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truth social
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Trump'ın son günlerdeki paylaşımlarıyla uzay ve süper kahraman temaları dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce Truth Social hesabından, arka planda Dünya'nın ve bir Amerikan bayrağının görüldüğü Ay'ın yakınlaştırılmış bir görüntüsünü paylaşarak Ay'ın "Amerika’ya ait" olduğunu söylemişti.Bunun ardından Beyaz Saray, Trump'ı Green Lantern olarak gösteren yapay zeka üretimi videoyu yayımladı.'En karanlık gecede...'Sosyal medyada hızla yayılan videoda Trump, parmağında ışık saçan yeşil bir güç yüzüğü takarken görülüyor. Yüzükten yayılan yeşil ışık, göç politikaları ve Amerikan imalat sanayisiyle ilişkilendirilen çeşitli sahnelerde kullanılıyor.Videonun bir bölümünde Trump, üzerinde "American Manufacturing" (Amerikan İmalatı) yazan sanayi bölgesine bakan kayalık bir tepenin üzerinde duruyor.Beyaz Saray, videoyu Green Lantern karakterinin yemininden bir bölümle birlikte paylaştı:Green Lantern, DC Comics evreninde kurgusal bir süper kahraman. Karakterin ait olduğu Green Lantern Corps ise çizgi roman evreninde galaksiler arası bir polis ve barış gücü olarak tasvir ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/eski-cia-baskani-petraeustan-kritik-aciklama-abdnin-korfezdeki-usleri-artik-surdurulebilir-degil-mi-1108539993.html
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donald trump, dc comics, truth social, abd
donald trump, dc comics, truth social, abd
Beyaz Saray'ın yapay zeka videosunda Trump, Green Lantern oldu: Gücümden sakının
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray tarafından paylaşılan yapay zeka üretimi bir videoda DC Comics'in süper kahramanı Green Lantern'a (Yeşil Fener) dönüştürüldü. Viral olan videoda Trump, parmağında parlayan yeşil bir güç yüzüğüyle görülürken, yüzüğün ışığını göç ve Amerikan imalat sanayisiyle ilgili sahnelerde kullanıyor.
Trump'ın son günlerdeki paylaşımlarıyla uzay ve süper kahraman temaları dikkat çekti. ABD Başkanı daha önce Truth Social hesabından, arka planda Dünya'nın ve bir Amerikan bayrağının görüldüğü Ay'ın yakınlaştırılmış bir görüntüsünü paylaşarak Ay'ın "Amerika’ya ait" olduğunu söylemişti.
Bunun ardından Beyaz Saray, Trump'ı Green Lantern olarak gösteren yapay zeka üretimi videoyu yayımladı.
Sosyal medyada hızla yayılan videoda Trump, parmağında ışık saçan yeşil bir güç yüzüğü takarken görülüyor. Yüzükten yayılan yeşil ışık, göç politikaları ve Amerikan imalat sanayisiyle ilişkilendirilen çeşitli sahnelerde kullanılıyor.
Videonun bir bölümünde Trump, üzerinde "American Manufacturing" (Amerikan İmalatı) yazan sanayi bölgesine bakan kayalık bir tepenin üzerinde duruyor.
Beyaz Saray, videoyu Green Lantern karakterinin yemininden bir bölümle birlikte paylaştı:
En aydınlık günde, en karanlık gecede, hiçbir kötülük gözümden kaçmayacak. Kötülüğün gücüne tapanlar, gücümden sakının. Green Lantern'ın ışığı!
Green Lantern, DC Comics evreninde kurgusal bir süper kahraman. Karakterin ait olduğu Green Lantern Corps ise çizgi roman evreninde galaksiler arası bir polis ve barış gücü olarak tasvir ediliyor.