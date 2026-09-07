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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kremlin-putin-ve-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesebilir-1108555742.html
Kremlin: Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşebilir
Kremlin: Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşebilir
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’li temsilcilerin Moskova ve Kiev temaslarının ardından bir telefon görüşmesi... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T13:48+0300
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ukrayna kri̇zi̇
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dmitriy peskov
ukrayna
abd
ermenistan
paşinyan
vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyaretlerinin ardından Rusya ve ABD liderleri arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soruya, “Başkanların bir telefon görüşmesi yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve ne zaman yapılacağı konusunda sizi zamanında bilgilendireceğiz” yanıtını verdi.Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her türlü temas girişimini "barışa doğru atılmış bir adım" olarak nitelendiren Peskov, “Şüphesiz, az ya da çok etkili her türlü girişim, barışa doğru atılmış küçük bir adım” ifadelerini kullandı.Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/lavrov-rusya-cikar-dengesi-olmadan-hicbir-anlasmaya-varmaz-1108555037.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, ermenistan, paşinyan, vladimir putin, donald trump
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, ermenistan, paşinyan, vladimir putin, donald trump

Kremlin: Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşebilir

13:48 07.09.2026 (güncellendi: 13:50 07.09.2026)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidinПодготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина
Подготовка площадки для прямой линии и пресс-конференции президента РФ В. Путина - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’li temsilcilerin Moskova ve Kiev temaslarının ardından bir telefon görüşmesi yapabileceği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyaretlerinin ardından Rusya ve ABD liderleri arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soruya, “Başkanların bir telefon görüşmesi yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve ne zaman yapılacağı konusunda sizi zamanında bilgilendireceğiz” yanıtını verdi.
Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her türlü temas girişimini "barışa doğru atılmış bir adım" olarak nitelendiren Peskov, “Şüphesiz, az ya da çok etkili her türlü girişim, barışa doğru atılmış küçük bir adım” ifadelerini kullandı.
Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:
Üçlü müzakereler: Rusya, Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini göz ardı etmiyor.
ABD’nin arabuluculuk rolü: Moskova, Amerikalıların barış odaklı çabalarına büyük değer veriyor; Putin, Trump’ın barış arayışlarına minnettar olduğunu bizzat ifade etmişti.
Görüşmenin içeriği: Kremlin, ABD temsilcilerinin Putin ile görüşmesinde sunduğu tekliflerin ‘Anchorage Formülü’nden ne şekilde ayrıştığına dair detay paylaşmadı.
Kiev temasları: ABD'li müzakerecilerin Kiev yönetimiyle yaptığı temasların sonuçlarına ilişkin Kremlin'e henüz bir bilgi ulaşmadı.
Ermenistan ilişkileri: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Putin’in daveti üzerine yakın zamanda Moskova’yı ziyaret edecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ermenistan’ın AB veya Avrasya Ekonomik Birliği yönelimi ele alınacak. Bişkek'teki son görüşmenin ardından kurumlar ticaret konularını çalışmaya başlayacak.
Norveç uyarısı: Norveç’in askeri yapılanması Rusya tarafından bir tehdit olarak değerlendiriliyor ve Moskova’nın ek güvenlik önlemleri almasını gerektiriyor.
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