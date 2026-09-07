https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kremlin-putin-ve-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesebilir-1108555742.html

Kremlin: Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşebilir

Kremlin: Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi gerçekleşebilir

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’li temsilcilerin Moskova ve Kiev temaslarının ardından bir telefon görüşmesi... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T13:48+0300

2026-09-07T13:48+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

abd

ermenistan

paşinyan

vladimir putin

donald trump

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyaretlerinin ardından Rusya ve ABD liderleri arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soruya, “Başkanların bir telefon görüşmesi yapma ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Böyle bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve ne zaman yapılacağı konusunda sizi zamanında bilgilendireceğiz” yanıtını verdi.Ukrayna krizinin çözümüne yönelik her türlü temas girişimini "barışa doğru atılmış bir adım" olarak nitelendiren Peskov, “Şüphesiz, az ya da çok etkili her türlü girişim, barışa doğru atılmış küçük bir adım” ifadelerini kullandı.Peskov’un açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/lavrov-rusya-cikar-dengesi-olmadan-hicbir-anlasmaya-varmaz-1108555037.html

rusya

ukrayna

ermenistan

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Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, abd, ermenistan, paşinyan, vladimir putin, donald trump