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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kirikkalede-isci-servisi-devrildi-14-yarali-1108568743.html
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kırıkkale
kırıkkale valiliği
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
işçi
i̇şçi servisi
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Kılıçlar köyü girişinde İbrahim D. yönetimindeki otomobille Abdurrahman K'nin kullandığı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/duzcede-tirla-findik-iscilerini-tasiyan-tarim-araci-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108567500.html
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kırıkkale, kırıkkale valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, işçi, i̇şçi servisi
kırıkkale, kırıkkale valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, işçi, i̇şçi servisi

Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı

21:45 07.09.2026 (güncellendi: 21:47 07.09.2026)
© AA / Burak CanKırıkkale'de işçi servisi devrildi
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA / Burak Can
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Kılıçlar köyü girişinde İbrahim D. yönetimindeki otomobille Abdurrahman K'nin kullandığı işçi servisi çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ve fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
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Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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