https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kirikkalede-isci-servisi-devrildi-14-yarali-1108568743.html
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı
Sputnik Türkiye
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T21:45+0300
2026-09-07T21:45+0300
2026-09-07T21:47+0300
türki̇ye
kırıkkale
kırıkkale valiliği
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i̇şçi servisi
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Kılıçlar köyü girişinde İbrahim D. yönetimindeki otomobille Abdurrahman K'nin kullandığı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/duzcede-tirla-findik-iscilerini-tasiyan-tarim-araci-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1108567500.html
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kırıkkale, kırıkkale valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, işçi, i̇şçi servisi
kırıkkale, kırıkkale valiliği, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, işçi, i̇şçi servisi
Kırıkkale'de işçi servisi devrildi: 14 yaralı
21:45 07.09.2026 (güncellendi: 21:47 07.09.2026)
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.
Kılıçlar köyü girişinde İbrahim D. yönetimindeki otomobille Abdurrahman K'nin kullandığı işçi servisi çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle servis aracı devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.