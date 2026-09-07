https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hurmuz-bogazinda-deniz-trafigi-mayistan-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1108556067.html
Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi
Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi
Sputnik Türkiye
ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve ekonomik gerilim, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T14:10+0300
2026-09-07T14:10+0300
2026-09-07T14:10+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
hürmüz boğazı
abd
i̇ran
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
chris wright
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Batı medyasının, gemi takip verilerine ve denizcilik izleme servisi Kpler'in paylaştığı rakamlara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.Hürmüz Boğazı'nda son durumKarşılıklı saldırılar trafiği durdurma noktasına getirdiBölgedeki deniz trafiğinin durma noktasına gelmesinde, ABD ve İran arasında hafta sonu tırmanan doğrudan askeri çatışmalar etkili oldu:Diplomasiden ‘topyekün izolasyon’ adımınaİki ülke arasında haziran ayı ortasında barış anlaşması sürecini başlatmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak üç hafta sonra Washington'ın Tahran'ı Hürmüz'deki ticari gemileri bombalamakla suçlaması üzerine karşılıklı saldırılar yeniden başladı.Gerilimin tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir izolasyon getireceğini belirterek bir "ekonomik operasyon" başlatıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi da Trump'ın açıklamalarını ABD'nin çatışmadaki yenilgisinin bir itirafı olarak nitelendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kremlin-putin-ve-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesebilir-1108555742.html
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ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), chris wright
ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), chris wright
Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi
ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve ekonomik gerilim, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini vurmaya devam ediyor.
Batı medyasının, gemi takip verilerine ve denizcilik izleme servisi Kpler'in paylaştığı rakamlara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.
Hürmüz Boğazı'nda son durum
Günlük geçiş sayısı:
Son 10 günlük ortalamaya göre, boğazdan hammadde taşıyan günde ortalama 10 gemi geçiş yapıyor.
Hafta sonu düşüşü:
Kpler verilerine göre cuma günü 15, cumartesi günü 13 olan yük gemisi sayısı, pazar günü itibarıyla 10'a kadar düştü.
Geçişlerdeki azalma:
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı'ndan geçen mevcut petrol hacminin, ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarından önceki seviyelerin oldukça altında kaldığını kabul etti.
Karşılıklı saldırılar trafiği durdurma noktasına getirdi
Bölgedeki deniz trafiğinin durma noktasına gelmesinde, ABD ve İran arasında hafta sonu tırmanan doğrudan askeri çatışmalar etkili oldu:
ABD saldırıları:
Pentagon Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin Hark Adası yakınlarında, Cask bölgesinde ve Umman Körfezi'nde İran'a ait üç petrol tankerini hedef aldığını duyurdu.
İran'ın misillemesi:
İran güçleri yanıt olarak Hürmüz Boğazı'nda ABD ile bağlantılı üç petrol tankerini vurdu. Ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait bir uçak gemisi ve tahripçiye (eskort gemisine) balistik füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.
Diplomasiden ‘topyekün izolasyon’ adımına
İki ülke arasında haziran ayı ortasında barış anlaşması sürecini başlatmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak üç hafta sonra Washington'ın Tahran'ı Hürmüz'deki ticari gemileri bombalamakla suçlaması üzerine karşılıklı saldırılar yeniden başladı.
Gerilimin tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir izolasyon getireceğini belirterek bir "ekonomik operasyon" başlatıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi da Trump'ın açıklamalarını ABD'nin çatışmadaki yenilgisinin bir itirafı olarak nitelendirdi.