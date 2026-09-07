https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hurmuz-bogazinda-deniz-trafigi-mayistan-bu-yana-en-dusuk-seviyeye-geriledi-1108556067.html

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiği Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye geriledi

Sputnik Türkiye

ABD ile İran arasında tırmanan askeri ve ekonomik gerilim, küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi trafiğini... 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T14:10+0300

2026-09-07T14:10+0300

2026-09-07T14:10+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

hürmüz boğazı

abd

i̇ran

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

chris wright

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Batı medyasının, gemi takip verilerine ve denizcilik izleme servisi Kpler'in paylaştığı rakamlara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısı Mayıs ayından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.Hürmüz Boğazı'nda son durumKarşılıklı saldırılar trafiği durdurma noktasına getirdiBölgedeki deniz trafiğinin durma noktasına gelmesinde, ABD ve İran arasında hafta sonu tırmanan doğrudan askeri çatışmalar etkili oldu:Diplomasiden ‘topyekün izolasyon’ adımınaİki ülke arasında haziran ayı ortasında barış anlaşması sürecini başlatmak amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ancak üç hafta sonra Washington'ın Tahran'ı Hürmüz'deki ticari gemileri bombalamakla suçlaması üzerine karşılıklı saldırılar yeniden başladı.Gerilimin tırmanması üzerine ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı eşi benzeri görülmemiş bir izolasyon getireceğini belirterek bir "ekonomik operasyon" başlatıldığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi da Trump'ın açıklamalarını ABD'nin çatışmadaki yenilgisinin bir itirafı olarak nitelendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/kremlin-putin-ve-trump-arasinda-telefon-gorusmesi-gerceklesebilir-1108555742.html

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ortadoğu, hürmüz boğazı, abd, i̇ran, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), chris wright