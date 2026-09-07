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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/ingilterenin-en-buyuk-otomobil-ureticisi-4-bin-kisiyi-isten-cikariyor-1108553928.html
İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi 4 bin kişiyi işten çıkarıyor
İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi 4 bin kişiyi işten çıkarıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), maliyetlerini iki yılda 1,7 milyar sterlin azaltma planı kapsamında yaklaşık 4 bin çalışanın... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T12:56+0300
2026-09-07T13:44+0300
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Şirket, maaşlı çalışanlar ve yönetim kadrosuna yönelik gönüllü ayrılık programının önümüzdeki iki yıl içinde uygulanacağını açıkladı. İngiltere İşletme Bakanı Jonathan Reynolds ise daha önce JLR'ye devlet tarafından kurtarma paketi sağlanmayacağını bildirmişti.Reynolds, JLR Üst Yöneticisi (CEO) PB Balaji ile görüştü. Bakanın, şirket yönetimiyle bu hafta bir araya gelerek iş kayıplarını "hafifletmenin" yollarını görüşmesi bekleniyor.İşten çıkarma planı, şirketin üretimde yaşadığı sorunlar ve elektrikli araçlara geçiş sürecindeki dönüşümün maliyetleri artırdığı bir dönemde geldi. JLR, gelecek iki yılda 1.7 milyar sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor.Jaguar, kaç kişiyi istihdam ediyor? Jaguar Land Rover, Jaguar, Range Rover, Defender ve Discovery markalarını bünyesinde bulunduran İngiltere merkezli otomotiv şirketi. Merkezi Coventry'de bulunan şirket, İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticisi ve ülkedeki otomotiv sektörünün en büyük yatırımcılarından biri olduğunu belirtiyor. Şirket dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor.JLR, İngiliz kimliğiyle öne çıksa da şirketin sahibi İngiliz değil. Jaguar ve Land Rover, 2008'de Hindistan merkezli Tata Motors tarafından satın alındı ve JLR bugün Tata Motors'un tamamına sahip olduğu bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.JLR, otomotiv sektöründeki dönüşüm kapsamında elektrikli araçlara ağırlık veriyor. Şirket daha önce Jaguar'ın tamamen elektrikli bir marka haline gelmesini ve Range Rover, Defender ve Discovery serilerinin de elektrikli modeller sunmasını hedeflediğini açıklamıştı.Yaklaşık 4 bin kişilik iş gücü azaltımı, bu dönüşümün yanı sıra şirketin maliyetlerini düşürme ve küresel otomotiv pazarındaki zorlu koşullara uyum sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/alman-otomobil-devi-100-bin-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1106801141.html
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jaguar, range rover, slovakya, çin
jaguar, range rover, slovakya, çin

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi 4 bin kişiyi işten çıkarıyor

12:56 07.09.2026 (güncellendi: 13:44 07.09.2026)
© REUTERS Phil NobleJaguar Land Rover
Jaguar Land Rover - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© REUTERS Phil Noble
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İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), maliyetlerini iki yılda 1,7 milyar sterlin azaltma planı kapsamında yaklaşık 4 bin çalışanın işten ayrılmasını öngören gönüllü işten ayrılma programını başlattı.
Şirket, maaşlı çalışanlar ve yönetim kadrosuna yönelik gönüllü ayrılık programının önümüzdeki iki yıl içinde uygulanacağını açıkladı. İngiltere İşletme Bakanı Jonathan Reynolds ise daha önce JLR'ye devlet tarafından kurtarma paketi sağlanmayacağını bildirmişti.
Reynolds, JLR Üst Yöneticisi (CEO) PB Balaji ile görüştü. Bakanın, şirket yönetimiyle bu hafta bir araya gelerek iş kayıplarını "hafifletmenin" yollarını görüşmesi bekleniyor.
İşten çıkarma planı, şirketin üretimde yaşadığı sorunlar ve elektrikli araçlara geçiş sürecindeki dönüşümün maliyetleri artırdığı bir dönemde geldi. JLR, gelecek iki yılda 1.7 milyar sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor.

Jaguar, kaç kişiyi istihdam ediyor?

Jaguar Land Rover, Jaguar, Range Rover, Defender ve Discovery markalarını bünyesinde bulunduran İngiltere merkezli otomotiv şirketi. Merkezi Coventry'de bulunan şirket, İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticisi ve ülkedeki otomotiv sektörünün en büyük yatırımcılarından biri olduğunu belirtiyor. Şirket dünya genelinde yaklaşık 40 bin kişiyi istihdam ediyor.
JLR, İngiliz kimliğiyle öne çıksa da şirketin sahibi İngiliz değil. Jaguar ve Land Rover, 2008'de Hindistan merkezli Tata Motors tarafından satın alındı ve JLR bugün Tata Motors'un tamamına sahip olduğu bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.
Şirketin İngiltere'de tasarım ve mühendislik merkezlerinin yanı sıra araç üretim tesisleri, motor üretim merkezi ve batarya montaj merkezi bulunuyor. JLR'nin ayrıca Çin, Brezilya, Hindistan ve Slovakya'da üretim faaliyetleri bulunuyor.
JLR, otomotiv sektöründeki dönüşüm kapsamında elektrikli araçlara ağırlık veriyor. Şirket daha önce Jaguar'ın tamamen elektrikli bir marka haline gelmesini ve Range Rover, Defender ve Discovery serilerinin de elektrikli modeller sunmasını hedeflediğini açıklamıştı.
Yaklaşık 4 bin kişilik iş gücü azaltımı, bu dönüşümün yanı sıra şirketin maliyetlerini düşürme ve küresel otomotiv pazarındaki zorlu koşullara uyum sağlama çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Volkswagen fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
EKONOMİ
Alman otomobil devi 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
26 Haziran , 16:23
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