https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/alman-otomobil-devi-100-bin-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1106801141.html

Alman otomobil devi 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Alman otomobil devi 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen'in, önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel işgücünün yüzde 15'ini temsil eden 100 bin'e kadar kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildiriliyor. Ayrıntılar haberde...

2026-06-26T16:23+0300

2026-06-26T16:23+0300

2026-06-26T16:23+0300

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Alman iş dergisi Manager’ın haberine göre, işten çıkarmalar, Almanya'daki dört fabrikanın planlanan kapanışı ve önümüzdeki beş yıl içinde yatırımlarda yüzde 15'lik bir azalma ile birlikte gelecek.Haberde, Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi ve en büyük işverenlerinden biri olan Volkswagen'in, ana Volkswagen markasını ve otomobil parçaları işini ayrı kuruluşlara ayırmayı planladığı belirtildi. Şirket, Audi ve Porsche de dahil olmak üzere birçok başka markaya sahip.Dünya çapında kaç çalışanı var?VW, dünya çapında yaklaşık 660 bin kişiyi istihdam ediyor ve 2030 yılına kadar Almanya'da 50 bin işten çıkarma planlarını zaten açıklamıştı.Gümrük vergileri ve BYD faktörüBirçok Avrupalı ​​otomobil üreticisi gibi, ABD'ye ihracatına uygulanan yeni gümrük vergilerinden ve BYD de dahil olmak üzere Çinli elektrikli araç üreticilerinin yükselişine karşı koymakta zorlanıyor.Volkswagen sözcüsü, Amerika merkezli CNN’e yaptığı açıklamada, şirketin yeni gerçekliğe uyum sağlamak için “daha ​​keskin bir odaklanmaya ve maliyetler ile yatırımlar konusunda daha sıkı bir disipline” ihtiyaç duyduğunu belirterek, geleneksel iş modelinin Avrupa'da otomobil üretip küresel olarak ihraç etmenin, artık tüm markaları için “işe yaramadığını” sözlerine ekledi.

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almanya, volkswagen (vw), haberler, audi, porsche