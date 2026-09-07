İlaç devlerinin yeni kazanç kapısı: Ömür boyu kilo verme iğnesi

“Obezite uzun yıllar bir hastalık olarak kabul edilmedi. İnsanların aşırı kilolu olmasının bireysel ve fiziksel nedenlerden kaynaklandığı görüşü ağırlıktaydı. Ancak son dönemde obezitenin, yani aşırı kilonun bir hastalık olduğu konusunda hemfikir olundu ve bununla ilgili tedavi arayışları başladı. Kilo verme iğneleri de son birkaç yıldır bu çerçevede piyasaya çıktı ve kısa sürede dünya genelinde büyük bir sektör haline geldi. Danimarkalı Novo Nordisk ile ABD’li ilaç şirketi Eli Lilly, bu pazarın neredeyse tamamını kontrol eder durumda. Son verilere göre kilo verme iğnelerinin ulaştığı pazar büyüklüğü 66 milyar dolara ulaştı ve her geçen gün artıyor. Bu durum, ilaç tekelleri arasında ciddi bir rekabet başlattı.

Daha önce bu iğnelerin tek tedavilik olduğu ve kilo verildikten sonra kullanılmasına gerek kalmayacağı söyleniyordu. Ancak klinik araştırmalar, iğnelerin kullanımına ara verildikten sonra verilen kiloların üçte ikisinin kısa sürede geri alındığını gösterdi. Bu nedenle iğnelerin uzun süre, belki de ömür boyu kullanılma mecburiyeti ortaya çıktı. Önümüzdeki dönemde milyonlarca kişinin bu iğneleri sürekli kullanmasıyla pazarın trilyonlarca dolarlık bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Bu nedenle Pfizer’dan AstraZeneca’ya kadar pek çok küresel ilaç şirketi, kilo verme iğnelerinde kullanılan molekülleri üreten Çinli ve Hint laboratuvarlarıyla iş birliği yapmak ya da bu laboratuvarları satın almak için yarışa girdi. Çünkü bu ilaçların patent süreleri dolduktan sonra şu anda aylık 100 dolar olan maliyetin 15 dolara kadar düşeceği belirtiliyor. Büyük ilaç tekelleri de uzun süreli, hatta hayat boyu kullanım gerektiren bu sektörde yer almak ve kârlarını artırmak için birbirleriyle rekabet ediyor. Dolayısıyla ilaç endüstrisinde artık soru, hastanın bu iğnelerle kaç kilo vereceği değil; ilaç şirketlerinin verilen her kilodan kaç milyar dolar kazanacağı şeklinde soruluyor.

İlaç endüstrisinin tartışılması gereken pek çok boyutu var. Bir tarafta gıda sektörü, genetiği değiştirilmiş gıdalarla insanları obeziteye sürüklerken diğer tarafta, belki de aynı holding çatısı altındaki bir ilaç şirketi bu kiloları verdirecek iğneler geliştiriyor. Bu şirketlerin birbirleriyle iş birliği yaptığına yönelik çeşitli iddialar da gündeme geliyor. Sonuç olarak kilo verme iğnelerini üreten şirketler, şu anda dünya piyasalarında ve uluslararası borsalarda hisse değerleri en hızlı yükselen şirketler arasında yer alıyor. Önümüzdeki dönemde bu alana daha büyük ve yeni şirketlerin de girdiğini göreceğiz.”