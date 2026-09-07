https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/her-kis-dunyayla-baglantisi-kesilen-bahcesaray-icin-harekete-gecildi-13-kilometre-tup-tunel-1108550853.html

Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak

Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak

Sputnik Türkiye

Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel için etüt çalışmaları başladı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T11:22+0300

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türki̇ye

bahçesaray

gevaş

van

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Her yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle yolları neredeyse 6 ay boyunca kapanan Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel projesi hayata geçirilecek. Tünel için bölgede etüt çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiHer yıl kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray'ın yolları sık sık ulaşıma kapanıyor. İlçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tünel projesi için çalışma başlatıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güzergah üzerindeki zeminin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriliyor. Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelin maliyetinin belirlenmesi ve daha sonra ihale ile yapım aşamalarına geçilmesi hedefleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/muglada-orman-yangini-alarmi-alevler-hizla-yayiliyor-1108546016.html

türki̇ye

bahçesaray

gevaş

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