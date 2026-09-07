Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/her-kis-dunyayla-baglantisi-kesilen-bahcesaray-icin-harekete-gecildi-13-kilometre-tup-tunel-1108550853.html
Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak
Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak
Sputnik Türkiye
Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel için etüt çalışmaları başladı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T11:22+0300
2026-09-07T11:22+0300
türki̇ye
bahçesaray
gevaş
van
yol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108550697_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f5e07f16215d1fd924418af8e92eee4f.jpg
Her yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle yolları neredeyse 6 ay boyunca kapanan Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel projesi hayata geçirilecek. Tünel için bölgede etüt çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiHer yıl kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray'ın yolları sık sık ulaşıma kapanıyor. İlçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tünel projesi için çalışma başlatıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güzergah üzerindeki zeminin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriliyor. Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelin maliyetinin belirlenmesi ve daha sonra ihale ile yapım aşamalarına geçilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/muglada-orman-yangini-alarmi-alevler-hizla-yayiliyor-1108546016.html
türki̇ye
bahçesaray
gevaş
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108550697_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_72f3b959c300ea9a5ddebf2ca80c4b47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bahçesaray, gevaş, van, yol
bahçesaray, gevaş, van, yol

Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak

11:22 07.09.2026
© Özkan BilginVan
Van - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© Özkan Bilgin
Abone ol
Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel için etüt çalışmaları başladı.
Her yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle yolları neredeyse 6 ay boyunca kapanan Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel projesi hayata geçirilecek. Tünel için bölgede etüt çalışmaları başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Her yıl kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray'ın yolları sık sık ulaşıma kapanıyor. İlçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tünel projesi için çalışma başlatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güzergah üzerindeki zeminin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriliyor. Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelin maliyetinin belirlenmesi ve daha sonra ihale ile yapım aşamalarına geçilmesi hedefleniyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
TÜRKİYE
Muğla ve Antalya'da orman yangını: Alevlerin boyutu büyüdü, yangın bir ilçeye daha sıçradı
08:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала