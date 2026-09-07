https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/her-kis-dunyayla-baglantisi-kesilen-bahcesaray-icin-harekete-gecildi-13-kilometre-tup-tunel-1108550853.html
Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak
Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak
Sputnik Türkiye
Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel için etüt çalışmaları başladı. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T11:22+0300
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Her yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle yolları neredeyse 6 ay boyunca kapanan Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel projesi hayata geçirilecek. Tünel için bölgede etüt çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdiHer yıl kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray'ın yolları sık sık ulaşıma kapanıyor. İlçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tünel projesi için çalışma başlatıldı.Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güzergah üzerindeki zeminin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriliyor. Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelin maliyetinin belirlenmesi ve daha sonra ihale ile yapım aşamalarına geçilmesi hedefleniyor.
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bahçesaray, gevaş, van, yol
Her kış dünyayla bağlantısı kesilen Bahçesaray için harekete geçildi: 13 kilometre tüp tünel yapılacak
Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel için etüt çalışmaları başladı.
Her yıl kışın yoğun kar yağışı nedeniyle yolları neredeyse 6 ay boyunca kapanan Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında 13 kilometrelik tek tüp tünel projesi hayata geçirilecek. Tünel için bölgede etüt çalışmaları başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Her yıl kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Bahçesaray'ın yolları sık sık ulaşıma kapanıyor. İlçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tünel projesi için çalışma başlatıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgede zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güzergah üzerindeki zeminin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriliyor. Etüt çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelin maliyetinin belirlenmesi ve daha sonra ihale ile yapım aşamalarına geçilmesi hedefleniyor.