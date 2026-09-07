https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/hayvanat-bahcesinde-kan-donduran-timsah-saldirisi-bakici-canli-yayinda-can-verdi-1108553043.html
Hayvanat bahçesinde kan donduran timsah saldırısı: Bakıcı canlı yayında can verdi
Hayvanat bahçesinde kan donduran timsah saldırısı: Bakıcı canlı yayında can verdi
Sputnik Türkiye
Papua Yeni Gine'deki popüler bir vahşi yaşam parkında rutin besleme saati kabusa dönüştü. Çitin üzerinden uzattığı yiyecek sırasında dev timsahın kaparak suya... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T12:34+0300
2026-09-07T12:34+0300
2026-09-07T12:34+0300
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Vahşi doğanın en ölümcül avcılarından biriyle yüz yüze çalışanların maruz kaldığı görünmez tehlike, turistlerin gözleri önünde trajik bir sonla noktalandı. Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby sınırlarında yer alan ünlü Macera Parkı (Adventure Park), cumartesi günü kan donduran bir olaya sahne oldu. Yaklaşık iki yıldır parkta görev yapan tecrübeli vahşi yaşam çalışanı, timsahların beslenme seansı sırasında havuzun kenarındayken aniden ölümcül bir pusuya düştü.Bir saat süren can pazarı: 'Hiçbir yanlış yapmadım'Görgü tanığı Gibson John'un aktardığı detaylara göre dehşet anları, görevlinin elindeki tavuğu çitin kenarından uzatmasıyla başladı. Suyun altından hızla fırlayan dev timsah saldırısı, saniyeler içinde görevliyi bacaklarından yakalayarak derin havuza doğru sürüklemeye çalıştı. Parkı dolduran ziyaretçilerin çitlere yığılarak çığlıklar attığı o anlarda, talihsiz çalışan havuzun beton kıyısına tutunarak hayatta kalma mücadelesi verdi.Çevredeki güvenlik personelinin ateşli silaha sahip olmaması nedeniyle kurtarma çabaları çaresizliğe dönüştü. Görevliye kendini koruyabilmesi için yalnızca küçük bir demir çubuk ile olta ulaştırılabilirken, timsah çenelerini adamın bacaklarına kilitledi ve bir saatten uzun süre bırakmadı. Dehşeti izleyenlerin ifadelerine göre acıdan konuşmakta güçlük çeken görevlinin son sözleri, "Ben hiçbir yanlış yapmadım" oldu.Polis hayvanı vurarak kurtardı ancak yaşatılamadıİhbar üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, önce şoka giren kalabalığı tahliye etti; ardından kurbanı kurtarabilmek adına havuzdaki timsahı vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır kan kaybı yaşayan ve bir bacağını kaybettiği belirtilen görevli, acil müdahalenin ardından 3 Mile Genel Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen pazar sabahı saat 07.00 sularında hayatını kaybetti.Yaşanan trajedinin ardından düzenli gösterilerin yapıldığı Macera Parkı süresiz olarak ziyarete kapatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Benzer bir kabus geçtiğimiz aylarda İngiltere’deki bir hayvanat bahçesinde üç yaşındaki bir çocuğun kafese girmesiyle yaşanmış, ağır yaralanan çocuk uzun ameliyatlar sonucu hayata tutunmuştu. Güvenlik açıkları ve besleme protokolleri yeniden küresel ölçekte tartışmaya açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/dunyanin-en-iyi-borekleri-belli-oldu-turkiyeden-hangi-lezzetler-listede-yer-buldu-1108552839.html
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papua yeni gine, port moresby, haberler, timsah, timsah
Hayvanat bahçesinde kan donduran timsah saldırısı: Bakıcı canlı yayında can verdi
Papua Yeni Gine'deki popüler bir vahşi yaşam parkında rutin besleme saati kabusa dönüştü. Çitin üzerinden uzattığı yiyecek sırasında dev timsahın kaparak suya çektiği 2 yıllık tecrübeli park görevlisi, onlarca ziyaretçinin çaresiz bakışları altında ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Vahşi doğanın en ölümcül avcılarından biriyle yüz yüze çalışanların maruz kaldığı görünmez tehlike, turistlerin gözleri önünde trajik bir sonla noktalandı. Papua Yeni Gine’nin başkenti Port Moresby sınırlarında yer alan ünlü Macera Parkı (Adventure Park), cumartesi günü kan donduran bir olaya sahne oldu. Yaklaşık iki yıldır parkta görev yapan tecrübeli vahşi yaşam çalışanı, timsahların beslenme seansı sırasında havuzun kenarındayken aniden ölümcül bir pusuya düştü.
Bir saat süren can pazarı: 'Hiçbir yanlış yapmadım'
Görgü tanığı Gibson John'un aktardığı detaylara göre dehşet anları, görevlinin elindeki tavuğu çitin kenarından uzatmasıyla başladı. Suyun altından hızla fırlayan dev timsah saldırısı, saniyeler içinde görevliyi bacaklarından yakalayarak derin havuza doğru sürüklemeye çalıştı. Parkı dolduran ziyaretçilerin çitlere yığılarak çığlıklar attığı o anlarda, talihsiz çalışan havuzun beton kıyısına tutunarak hayatta kalma mücadelesi verdi.
Çevredeki güvenlik personelinin ateşli silaha sahip olmaması nedeniyle kurtarma çabaları çaresizliğe dönüştü. Görevliye kendini koruyabilmesi için yalnızca küçük bir demir çubuk ile olta ulaştırılabilirken, timsah çenelerini adamın bacaklarına kilitledi ve bir saatten uzun süre bırakmadı. Dehşeti izleyenlerin ifadelerine göre acıdan konuşmakta güçlük çeken görevlinin son sözleri, "Ben hiçbir yanlış yapmadım" oldu.
Polis hayvanı vurarak kurtardı ancak yaşatılamadı
İhbar üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, önce şoka giren kalabalığı tahliye etti; ardından kurbanı kurtarabilmek adına havuzdaki timsahı vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır kan kaybı yaşayan ve bir bacağını kaybettiği belirtilen görevli, acil müdahalenin ardından 3 Mile Genel Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak tüm çabalara rağmen pazar sabahı saat 07.00 sularında hayatını kaybetti.
Yaşanan trajedinin ardından düzenli gösterilerin yapıldığı Macera Parkı süresiz olarak ziyarete kapatılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Benzer bir kabus geçtiğimiz aylarda İngiltere’deki
bir hayvanat bahçesinde üç yaşındaki bir çocuğun kafese girmesiyle yaşanmış, ağır yaralanan çocuk uzun ameliyatlar sonucu hayata tutunmuştu. Güvenlik açıkları ve besleme protokolleri yeniden küresel ölçekte tartışmaya açıldı.