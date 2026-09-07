https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/dunyanin-en-iyi-borekleri-belli-oldu-turkiyeden-hangi-lezzetler-listede-yer-buldu-1108552839.html

Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listede yer buldu?

Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listede yer buldu?

Sputnik Türkiye

Dünyanın iyi iyi börekleri listesi açıklandı. Listeye Türkiye damgasını vururken, paçanga böreği dünyanın en iyi böreği seçildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T12:24+0300

2026-09-07T12:24+0300

2026-09-07T12:24+0300

yaşam

tasteatlas

paçanga börek

su böreği

dünyanın en iyi börekleri

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Gastronomi platformu TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi börekleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde paçanga böreği yer alırken ilk 10'daki 8 lezzet Türkiye'den çıktı.En iyi börek belli olduListenin ilk sırasında pastırma, kaşar peyniri ve sebzelerle hazırlanan paçanga böreği yer alıyor. Yine katmer, kol böreği ve su böreği listede ilk 10'da yer alan lezzetler oldu. İşte dünyanın en iyi 10 böreği;

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunyanin-en-iyi-tavuk-yemekleri-listesi-aciklandi-turkiyeden-bir-yemek-birinci-oldu-1101129352.html

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tasteatlas, paçanga börek , su böreği, dünyanın en iyi börekleri