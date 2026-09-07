https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/dunyanin-en-iyi-borekleri-belli-oldu-turkiyeden-hangi-lezzetler-listede-yer-buldu-1108552839.html
Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listede yer buldu?
Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listede yer buldu?
Sputnik Türkiye
Dünyanın iyi iyi börekleri listesi açıklandı. Listeye Türkiye damgasını vururken, paçanga böreği dünyanın en iyi böreği seçildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T12:24+0300
2026-09-07T12:24+0300
2026-09-07T12:24+0300
yaşam
tasteatlas
paçanga börek
su böreği
dünyanın en iyi börekleri
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Gastronomi platformu TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi börekleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde paçanga böreği yer alırken ilk 10'daki 8 lezzet Türkiye'den çıktı.En iyi börek belli olduListenin ilk sırasında pastırma, kaşar peyniri ve sebzelerle hazırlanan paçanga böreği yer alıyor. Yine katmer, kol böreği ve su böreği listede ilk 10'da yer alan lezzetler oldu. İşte dünyanın en iyi 10 böreği;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunyanin-en-iyi-tavuk-yemekleri-listesi-aciklandi-turkiyeden-bir-yemek-birinci-oldu-1101129352.html
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tasteatlas, paçanga börek , su böreği, dünyanın en iyi börekleri
tasteatlas, paçanga börek , su böreği, dünyanın en iyi börekleri
Dünyanın en iyi börekleri belli oldu: Türkiye'den hangi lezzetler listede yer buldu?
Dünyanın iyi iyi börekleri listesi açıklandı. Listeye Türkiye damgasını vururken, paçanga böreği dünyanın en iyi böreği seçildi.
Gastronomi platformu TasteAtlas bu kez de dünyanın en iyi börekleri listesini açıkladı. Listenin zirvesinde paçanga böreği yer alırken ilk 10'daki 8 lezzet Türkiye'den çıktı.
Listenin ilk sırasında pastırma, kaşar peyniri ve sebzelerle hazırlanan paçanga böreği yer alıyor. Yine katmer, kol böreği ve su böreği listede ilk 10'da yer alan lezzetler oldu.
İşte dünyanın en iyi 10 böreği;
1. Paçanga böreği – Türkiye
6. Sigara böreği – Türkiye
8. Boşnak böreği – Türkiye
10. Tepsi böreği – Türkiye