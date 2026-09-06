https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abdde-kargo-ucagi-pistten-cikti-1108544495.html
ABD'de kargo uçağı pistten çıktı
ABD'de kargo uçağı pistten çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'de bir kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T23:59+0300
2026-09-06T23:59+0300
2026-09-07T00:03+0300
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uçak
kargo uçağı
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Amazon’a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde kargo uçağının yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.Uçaktaki mürettabatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/girnedeki-gemi-kazasinda-1-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1108542873.html
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abd, miami, amazon, uçak, kargo uçağı
abd, miami, amazon, uçak, kargo uçağı
ABD'de kargo uçağı pistten çıktı
23:59 06.09.2026 (güncellendi: 00:03 07.09.2026)
ABD'de bir kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.
Amazon’a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde kargo uçağının yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.
Uçaktaki mürettabatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.