https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/abdde-kargo-ucagi-pistten-cikti-1108544495.html

ABD'de kargo uçağı pistten çıktı

ABD'de kargo uçağı pistten çıktı

Sputnik Türkiye

ABD'de bir kargo uçağı Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Kaza ile ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T23:59+0300

2026-09-06T23:59+0300

2026-09-07T00:03+0300

abd

miami

amazon

dünya

uçak

kargo uçağı

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Amazon’a ait Boeing 767 tipi bir kargo uçağının ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıktığı belirtildi.Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde kargo uçağının yan bir şekilde yattığı ve hala sağlam duran gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüldü.Federal Havacılık İdaresi yetkilileri, Porto Riko'nun San Juan kentinden kalkan uçağın Miami'deki havalimanına iniş yaparken pistten çıktığını açıkladı.Uçaktaki mürettabatın durumu hakkında ise henüz bir bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/girnedeki-gemi-kazasinda-1-kisinin-daha-cansiz-bedenine-ulasildi-1108542873.html

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abd, miami, amazon, uçak, kargo uçağı