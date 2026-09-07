https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bolivya-askeri-us-patlamasinda-7-kisinin-olumunu-dogruladi-hala-kayiplar-var-1108566255.html

Bolivya, askeri üs patlamasında 7 kişinin ölümünü doğruladı, hala kayıplar var

Bolivya, askeri üs patlamasında 7 kişinin ölümünü doğruladı, hala kayıplar var

Sputnik Türkiye

Bolivya yetkilileri, La Paz’a yaklaşık 30 km uzaklıktaki Viacha belediyesindeki bir askeri kışlada cuma günü meydana gelen patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

2026-09-07T19:06+0300

2026-09-07T19:06+0300

2026-09-07T19:06+0300

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Ordu Komutanı Hector Alarcon, düzenlediği basın toplantısında yedi kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.Alarcon, “Önceliğimiz, hala kayıp olan silah arkadaşlarımızı bulmak ve ailelerine en kısa sürede cevap vermektir” dedi.Sağlık Bakanı Marcela Flores, cuma günkü patlamadan bu yana 84 hastanın tedavi edildiğini ve 31 kişinin hala hastanede yattığını bildirdi.Paz, ulusal yas ilan ettiBolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz, patlamanın nedeninin soruşturma altında olduğunu, ancak askeri tesiste depolanan patlayıcıların uygunsuz şekilde kullanılması sonucu meydana gelen bir kaza gibi göründüğünü söyledi ve ekledi: Ayrıca ulusal yas ilan ettiğini ve halkı trajediyi siyasallaştırmamaya çağırdığını duyurdu.Yetkililere göre patlama, cuma günü yerel saat ile 14.30 civarında (TSİ ile 21.30)havai fişek malzemelerinin depolandığı bir alanda meydana geldi.

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