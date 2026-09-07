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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/bolivya-askeri-us-patlamasinda-7-kisinin-olumunu-dogruladi-hala-kayiplar-var-1108566255.html
Bolivya, askeri üs patlamasında 7 kişinin ölümünü doğruladı, hala kayıplar var
Bolivya, askeri üs patlamasında 7 kişinin ölümünü doğruladı, hala kayıplar var
Sputnik Türkiye
Bolivya yetkilileri, La Paz’a yaklaşık 30 km uzaklıktaki Viacha belediyesindeki bir askeri kışlada cuma günü meydana gelen patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
2026-09-07T19:06+0300
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Ordu Komutanı Hector Alarcon, düzenlediği basın toplantısında yedi kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.Alarcon, “Önceliğimiz, hala kayıp olan silah arkadaşlarımızı bulmak ve ailelerine en kısa sürede cevap vermektir” dedi.Sağlık Bakanı Marcela Flores, cuma günkü patlamadan bu yana 84 hastanın tedavi edildiğini ve 31 kişinin hala hastanede yattığını bildirdi.Paz, ulusal yas ilan ettiBolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz, patlamanın nedeninin soruşturma altında olduğunu, ancak askeri tesiste depolanan patlayıcıların uygunsuz şekilde kullanılması sonucu meydana gelen bir kaza gibi göründüğünü söyledi ve ekledi: Ayrıca ulusal yas ilan ettiğini ve halkı trajediyi siyasallaştırmamaya çağırdığını duyurdu.Yetkililere göre patlama, cuma günü yerel saat ile 14.30 civarında (TSİ ile 21.30)havai fişek malzemelerinin depolandığı bir alanda meydana geldi.
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bolivya, asya & pasifik, haberler
bolivya, asya & pasifik, haberler

Bolivya, askeri üs patlamasında 7 kişinin ölümünü doğruladı, hala kayıplar var

19:06 07.09.2026
© REUTERS Claudia MoralesBolivya'da askeri tesiste patlama
Bolivya'da askeri tesiste patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© REUTERS Claudia Morales
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Bolivya yetkilileri, La Paz’a yaklaşık 30 km uzaklıktaki Viacha belediyesindeki bir askeri kışlada cuma günü meydana gelen patlamada yedi kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Ordu Komutanı Hector Alarcon, düzenlediği basın toplantısında yedi kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.
Alarcon, “Önceliğimiz, hala kayıp olan silah arkadaşlarımızı bulmak ve ailelerine en kısa sürede cevap vermektir” dedi.
Sağlık Bakanı Marcela Flores, cuma günkü patlamadan bu yana 84 hastanın tedavi edildiğini ve 31 kişinin hala hastanede yattığını bildirdi.

Paz, ulusal yas ilan etti

Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz, patlamanın nedeninin soruşturma altında olduğunu, ancak askeri tesiste depolanan patlayıcıların uygunsuz şekilde kullanılması sonucu meydana gelen bir kaza gibi göründüğünü söyledi ve ekledi:

Silahlı Kuvvetlerimiz, sadece er ve subaylar için değil, askeri üslere yakın yaşayan sakinler için de daha fazla güvenlik sağlamak üzere protokolleri ve gerekli her şeyi gözden geçiriyor.

Ayrıca ulusal yas ilan ettiğini ve halkı trajediyi siyasallaştırmamaya çağırdığını duyurdu.
Yetkililere göre patlama, cuma günü yerel saat ile 14.30 civarında (TSİ ile 21.30)havai fişek malzemelerinin depolandığı bir alanda meydana geldi.
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