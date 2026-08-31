https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/girne-feribot-kazasinda-son-durum-kayip-sayisi-20ye-yukseldi-1108375221.html
Girne feribot kazasında son durum: Kayıp sayısı 20'ye yükseldi
Girne feribot kazasında son durum: Kayıp sayısı 20'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Girne'de batan feribotta kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, deniz yüzeyinde geminin parçaları ile bazı yolcuların eşyalarına... 31.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-31T15:46+0300
2026-08-31T15:46+0300
2026-08-31T15:50+0300
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Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, hastanede tedavi gören yolcularla, yolcu listesinin karşılaştırılması sonucu kayıp olarak aranan kişi sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada geminin limandan çıkışına izin veren görevlilerin açığa alındığını söyleyen Üstel, “Suçlular cezasını çekecek.” dedi.Sefere izin verenler görevinden uzaklaştırıldıKuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.Faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacağını ifade eden Üstel, "Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir." bilgisini verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260831/kuzey-kibris-cumhurbaskani-erhurman-aramalara-dair-son-bilgiyi-verdi-yarin-robotik-dalis-yapilacak-1108373100.html
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girne, kuzey kıbrıs, gemi, ünal üstel, taşucu limanı
girne, kuzey kıbrıs, gemi, ünal üstel, taşucu limanı
Girne feribot kazasında son durum: Kayıp sayısı 20'ye yükseldi
15:46 31.08.2026 (güncellendi: 15:50 31.08.2026)
Ayrıntılar geliyor
Girne'de batan feribotta kayıp sayısı 20'ye yükseldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, deniz yüzeyinde geminin parçaları ile bazı yolcuların eşyalarına ulaşıldı.
Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında alabora olarak batan gemide kaybolan 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, hastanede tedavi gören yolcularla, yolcu listesinin karşılaştırılması sonucu kayıp olarak aranan kişi sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmada geminin limandan çıkışına izin veren görevlilerin açığa alındığını söyleyen Üstel, “Suçlular cezasını çekecek.” dedi.
Sefere izin verenler görevinden uzaklaştırıldı
Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ünal Üstel, Girne kenti açıklarında dün alabora olan yolcu gemisinin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Faciada kimin ihmali, kusuru veya sorumluluğu varsa ortaya çıkarılacağını ifade eden Üstel, "Geminin sefere çıkışına izin veren ilgili liman yetkilileri de görevden uzaklaştırılmış, haklarında soruşturma başlatılmış ve yerlerine yeni sorumlular görevlendirilmiştir." bilgisini verdi.