https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/fenerbahce-derbisinde-tribunde-kalp-krizi-geciren-gaziye-veda-ilk-kez-ogluyla-mac-seyredecekti-1108562283.html
Fenerbahçe derbisinde tribünde kalp krizi geçiren gaziye veda: İlk kez oğluyla maç seyredecekti
Fenerbahçe derbisinde tribünde kalp krizi geçiren gaziye veda: İlk kez oğluyla maç seyredecekti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar son yolculuğuna uğurlandı... 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlerken tribünde kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar, Mersin'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar'ın, oğlu Gazi Yaşar ile ilk kez tribünden maç izlemek için Chobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında kalp krizi geçirdiği belirtildi. Fenerbahçeli yöneticiler de katıldı Chobani Stadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene, Yaşar'ın eşi Zehra, oğlu Gazi (16) ve kızı Zeren Yaşar (12) ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Barış Karagöz, Mehmet Aydın, Volkan Akan ve İsmail Balcı ile vatandaşlar katıldı.Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına sahip çıkacaklarını belirtti. Gerçek Yaşar ve oğlu Gazi Yaşar'ın uzun yolculuğun ardından stada ulaştığını dile getiren Karagöz, "Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için çok ciddi emek vererek bilet almış. Oğlu ile ilk kez bu anı, mutluluğu yaşayacaktı." dedi.Bingöl'de gazi olmuştuGerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladığı belirtildi.
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türkiye, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, kalp krizi
Fenerbahçe derbisinde tribünde kalp krizi geçiren gaziye veda: İlk kez oğluyla maç seyredecekti
16:54 07.09.2026 (güncellendi: 16:59 07.09.2026)
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlediği tribünde geçirdiği kalp krizi sonrasında yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar'ın oğluyla ilk kez maç seyretmek için stada geldiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlerken tribünde kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden 48 yaşındaki gazi Gerçek Yaşar, Mersin'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaşar'ın, oğlu Gazi Yaşar ile ilk kez tribünden maç izlemek için Chobani Stadı'na gittiği, müsabakanın ikinci yarısında kalp krizi geçirdiği belirtildi.
Fenerbahçeli yöneticiler de katıldı
Chobani Stadı'nda 5 Eylül'de oynanan karşılaşma sırasında tribünde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren 48 yaşındaki gazi Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, İstanbul'daki işlemlerinin ardından Mut ilçesindeki Laal Paşa Camisi'ne götürüldü. Buradaki askeri törene, Yaşar'ın eşi Zehra, oğlu Gazi (16) ve kızı Zeren Yaşar (12) ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Barış Karagöz, Mehmet Aydın, Volkan Akan ve İsmail Balcı ile vatandaşlar katıldı.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Gerçek Yaşar'ın oğlu ve kızına sahip çıkacaklarını belirtti. Gerçek Yaşar ve oğlu Gazi Yaşar'ın uzun yolculuğun ardından stada ulaştığını dile getiren Karagöz, "Gerçek Yaşar, oğlu Gazi'yi hayatında ilk kez maça getirmek için çok ciddi emek vererek bilet almış. Oğlu ile ilk kez bu anı, mutluluğu yaşayacaktı." dedi.
Gerçek Yaşar'ın 2003'te jandarma asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl'de gazi olduğu, daha sonra Mut Orman İşletme Müdürlüğünde çalışmaya başladığı belirtildi.