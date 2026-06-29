https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yuk-asansoru-elektrik-tellerine-temas-etti-2-isci-hayatini-kaybetti-1106851974.html

Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: 2 işçi hayatını kaybetti

Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: 2 işçi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Antalya'da ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörü elektrik tellerine temas etti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-29T14:40+0300

2026-06-29T14:40+0300

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türki̇ye

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elektrik teli

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Antalya Kemer'de ev eşyalarını taşımak için kurulan yük asansörü, elektrik tellerine temas etti. Olay sırasında çalışan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. İşçiler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 işçi elektiriğe kapıldıBir eve eşya taşımak üzere çalışma yapan İbrahim Güneş (30) ile İsmail Aktaş (24), kurdukları yük asansörünün elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güneş, Kemer Devlet Hastanesi'nde, Aktaş ise sevk edildiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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