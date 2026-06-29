https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/yuk-asansoru-elektrik-tellerine-temas-etti-2-isci-hayatini-kaybetti-1106851974.html
Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: 2 işçi hayatını kaybetti
Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: 2 işçi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Antalya'da ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörü elektrik tellerine temas etti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi. 29.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-29T14:40+0300
2026-06-29T14:40+0300
2026-06-29T14:44+0300
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Antalya Kemer'de ev eşyalarını taşımak için kurulan yük asansörü, elektrik tellerine temas etti. Olay sırasında çalışan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. İşçiler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 işçi elektiriğe kapıldıBir eve eşya taşımak üzere çalışma yapan İbrahim Güneş (30) ile İsmail Aktaş (24), kurdukları yük asansörünün elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güneş, Kemer Devlet Hastanesi'nde, Aktaş ise sevk edildiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260629/zorunlu-trafik-sigortasinda-yeni-donem-1-temmuzda-basliyor-neleri-kapsayacak-hangi-durumlarda-1106847440.html
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antalya, elektrik, elektrik teli, hayatını kaybetti
antalya, elektrik, elektrik teli, hayatını kaybetti
Yük asansörü elektrik tellerine temas etti: 2 işçi hayatını kaybetti
14:40 29.06.2026 (güncellendi: 14:44 29.06.2026)
Antalya'da ev eşyası taşımak için kurulan yük asansörü elektrik tellerine temas etti. Olayda 2 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya Kemer'de ev eşyalarını taşımak için kurulan yük asansörü, elektrik tellerine temas etti. Olay sırasında çalışan 2 işçi elektrik akımına kapıldı. İşçiler yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2 işçi elektiriğe kapıldı
Bir eve eşya taşımak üzere çalışma yapan İbrahim Güneş (30) ile İsmail Aktaş (24), kurdukları yük asansörünün elektrik hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Güneş, Kemer Devlet Hastanesi'nde, Aktaş ise sevk edildiği Kumluca Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.