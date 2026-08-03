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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu tutuklandı
Sputnik Türkiye
Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararını verdi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 40... 03.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-03T07:07+0300
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi.Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, soruşturma adli makamlarca sürdürülüyor.Soruşturmanın merkezinde ihale ve imar iddiaları varBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı.Soruşturma kapsamında belediyenin çeşitli ihale ve proje süreçlerine ilişkin çok yönlü inceleme yürütülüyor.55 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştıSoruşturma kapsamında daha önce, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Şüphelilerin 42'sinin belediye görevlisi, 13'ünün ise firma yetkilisi olduğu açıklanmıştı.Dosyada Sayıştay, MASAK ve HTS analizleri yer alıyorSavcılık soruşturmasının dayanakları arasında;bulunuyor.Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.Çok sayıda suçlama yöneltiliyorSoruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;suçlamaları yöneltiliyor.Mahkemenin tutuklama kararının ardından soruşturmanın iddianame süreciyle devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-ertugrul-ozkok-hakkinda-sorusturma-baslatti-1107726405.html
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erdal beşikçioğlu, haberler, ankara, sayıştay, masak, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), hts, yılsonu2026
erdal beşikçioğlu, haberler, ankara, sayıştay, masak, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), hts, yılsonu2026

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

07:07 03.08.2026
© AAErdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2026
© AA
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Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararını verdi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma; ihale usulsüzlüğü, rüşvet, zimmet, irtikap ve örgüt suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi.
Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.
Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, soruşturma adli makamlarca sürdürülüyor.

Soruşturmanın merkezinde ihale ve imar iddiaları var

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında belediyenin çeşitli ihale ve proje süreçlerine ilişkin çok yönlü inceleme yürütülüyor.

55 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı

Soruşturma kapsamında daha önce, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerin 42'sinin belediye görevlisi, 13'ünün ise firma yetkilisi olduğu açıklanmıştı.

Dosyada Sayıştay, MASAK ve HTS analizleri yer alıyor

Savcılık soruşturmasının dayanakları arasında;
Sayıştay raporları
Etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler
Müşteki beyanları
CİMER başvuruları
Ses ve video kayıtları
MASAK raporları
HTS analizleri
bulunuyor.
Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Çok sayıda suçlama yöneltiliyor

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme
Suç örgütüne üye olma
Zimmet
Rüşvet
İrtikap
İhaleye fesat karıştırma
Edimin ifasına fesat karıştırma
suçlamaları yöneltiliyor.
Mahkemenin tutuklama kararının ardından soruşturmanın iddianame süreciyle devam etmesi bekleniyor.
Ertuğrul Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında soruşturma başlattı
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