https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/etimesgut-belediyesine-yonelik-sorusturma-kapsaminda-gozaltina-alinan-erdal-besikcioglu-tutuklandi-1107727412.html

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Sputnik Türkiye

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararını verdi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte toplam 40... 03.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-03T07:07+0300

2026-08-03T07:07+0300

2026-08-03T07:07+0300

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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşamaya geçildi.Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile birlikte 40 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderilirken, soruşturma adli makamlarca sürdürülüyor.Soruşturmanın merkezinde ihale ve imar iddiaları varBaşsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, Etimesgut Belediyesi'nde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleri ile imar ve ruhsat süreçlerinde haksız menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı.Soruşturma kapsamında belediyenin çeşitli ihale ve proje süreçlerine ilişkin çok yönlü inceleme yürütülüyor.55 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştıSoruşturma kapsamında daha önce, aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Şüphelilerin 42'sinin belediye görevlisi, 13'ünün ise firma yetkilisi olduğu açıklanmıştı.Dosyada Sayıştay, MASAK ve HTS analizleri yer alıyorSavcılık soruşturmasının dayanakları arasında;bulunuyor.Elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.Çok sayıda suçlama yöneltiliyorSoruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;suçlamaları yöneltiliyor.Mahkemenin tutuklama kararının ardından soruşturmanın iddianame süreciyle devam etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-ertugrul-ozkok-hakkinda-sorusturma-baslatti-1107726405.html

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