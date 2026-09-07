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Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın
Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bir yapı malzemeleri firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale edildiği bildirildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
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eskişehir
yangın
sanayi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/antalyanin-serik-ilcesinde-orman-yangini-cikti-kontrol-altina-alma-calismalari-suruyor--1108542144.html
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eskişehir, yangın, sanayi
eskişehir, yangın, sanayi

Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın

01:01 07.09.2026 (güncellendi: 01:02 07.09.2026)
© AA / Yavuz Emrah SeverEskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapı malzemeleri satan bir firmada çıkan yangına müdahale ediliyor
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yapı malzemeleri satan bir firmada çıkan yangına müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2026
© AA / Yavuz Emrah Sever
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Eskişehir'de bir yapı malzemeleri firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale edildiği bildirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
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Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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