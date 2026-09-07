https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eskisehirde-yapi-malzemeleri-firmasinda-yangin-1108544797.html
Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın
Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de bir yapı malzemeleri firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale edildiği bildirildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-07T01:01+0300
2026-09-07T01:01+0300
2026-09-07T01:02+0300
türki̇ye
eskişehir
yangın
sanayi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108544640_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ee04721dddcb319553fdc03988ecd6e3.jpg
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/antalyanin-serik-ilcesinde-orman-yangini-cikti-kontrol-altina-alma-calismalari-suruyor--1108542144.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/07/1108544640_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_0ddadf479e5977387395626382061f53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir, yangın, sanayi
eskişehir, yangın, sanayi
Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın
01:01 07.09.2026 (güncellendi: 01:02 07.09.2026)
Eskişehir'de bir yapı malzemeleri firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale edildiği bildirildi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.