https://anlatilaninotesi.com.tr/20260907/eskisehirde-yapi-malzemeleri-firmasinda-yangin-1108544797.html

Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın

Eskişehir'de yapı malzemeleri firmasında yangın

Sputnik Türkiye

Eskişehir'de bir yapı malzemeleri firmasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale edildiği bildirildi. 07.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-07T01:01+0300

2026-09-07T01:01+0300

2026-09-07T01:02+0300

türki̇ye

eskişehir

yangın

sanayi

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Baksan Sanayi Sitesi'nde yapı malzemeleri satan bir firmada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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türki̇ye

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eskişehir, yangın, sanayi