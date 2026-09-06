https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/antalyanin-serik-ilcesinde-orman-yangini-cikti-kontrol-altina-alma-calismalari-suruyor--1108542144.html
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T19:53+0300
2026-09-06T19:53+0300
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Serik'te Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bingolde-siddetli-ruzgar-ucan-cati-parcalari-agaclari-devirdi-1108541861.html
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antalya, orman yangını, serik
antalya, orman yangını, serik
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Serik'te Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.