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Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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Serik'te Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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antalya, orman yangını, serik
antalya, orman yangını, serik

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

19:53 06.09.2026
© AA / Servet TümerAntalya'nın Serik ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
© AA / Servet Tümer
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Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Serik'te Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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