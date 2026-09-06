https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/antalyanin-serik-ilcesinde-orman-yangini-cikti-kontrol-altina-alma-calismalari-suruyor--1108542144.html

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı: Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T19:53+0300

2026-09-06T19:53+0300

2026-09-06T19:53+0300

türki̇ye

antalya

orman yangını

serik

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Serik'te Akbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yangına, 5 uçak, 15 helikopter, 75 arazöz, 3 iş makinesi, 450 personel ve yangın işçisi ile müdahale ediliyor.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/bingolde-siddetli-ruzgar-ucan-cati-parcalari-agaclari-devirdi-1108541861.html

türki̇ye

antalya

serik

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