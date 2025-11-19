'Dünyanın en iyi tavuk yemekleri' listesi açıklandı: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunyanin-en-iyi-tavuk-yemekleri-listesi-aciklandi-turkiyeden-bir-yemek-birinci-oldu-1101129352.html
TasteAtlas tarafından hazırlanan 'dünyanın en iyi tavuk yemekleri' listesinin ilk sırasına Piliç Topkapı oturdu. 19.11.2025, Sputnik Türkiye
TasteAtlas’ın “Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği” listesini açıklandı. Sıralamada zirveye Türkiye’den Osmanlı mutfağından Piliç Topkapı yerleşti. Adının Topkapı Sarayı'ndan alan 'Piliç Topkapı' nasıl yapılır?Listede hangi tavuk yemekleri var?Türkiye'den Piliç Topkapı'nın birinci olduğu listenin ikinci sırasında Fas'ın tavuk, mercimek ve özel baharat karışımının ince yufkamsı msemen hamurları üzerinde servis edildiği geleneksel bir Fas yemeği olan 'Rfıssa' isimli yemeği yer alıyor.Üçüncü sıraya ise Kore usulü çıtır kızarmış tavuk, hafif tatlı ve baharatlı soslarla servis edilen Chikin isimli tavuk yemeği yerleşirken, dördüncü sırada Peru'nun özel baharat karışımıyla marine edilen tavuğun kömür ateşinde döner tarzında pişirilmesiyle hazırlanan Pollo a La Brasa yer alıyor. Listenin beşinci sırasında ise Hindistan'ın dünyaca ünlü yemeği Butter Chicken yer aldı. Tavuk Topkapı nasıl yapılır?
TasteAtlas’ın “Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği” listesini açıklandı. Sıralamada zirveye Türkiye’den Osmanlı mutfağından Piliç Topkapı yerleşti. Adının Topkapı Sarayı'ndan alan 'Piliç Topkapı' nasıl yapılır?
Listede hangi tavuk yemekleri var?
Türkiye'den Piliç Topkapı'nın birinci olduğu listenin ikinci sırasında Fas'ın tavuk, mercimek ve özel baharat karışımının ince yufkamsı msemen hamurları üzerinde servis edildiği geleneksel bir Fas yemeği olan 'Rfıssa' isimli yemeği yer alıyor.
Üçüncü sıraya ise Kore usulü çıtır kızarmış tavuk, hafif tatlı ve baharatlı soslarla servis edilen Chikin isimli tavuk yemeği yerleşirken, dördüncü sırada Peru'nun özel baharat karışımıyla marine edilen tavuğun kömür ateşinde döner tarzında pişirilmesiyle hazırlanan Pollo a La Brasa yer alıyor. Listenin beşinci sırasında ise Hindistan'ın dünyaca ünlü yemeği Butter Chicken yer aldı.
Tavuk Topkapı nasıl yapılır?
Listenin ilk sırasında olan Türk lezzeti Tavuk Topkapı ise şöyle yapılıyor:
Soğanları zeytinyağında kavurun. Soğanlar pembeleştiğinde yıkanmış pirinci ekleyin ve kavurun. Kuru üzümü, kuş üzümünü ve baharatları ekleyip karıştırın. Suyu ekleyin ve kapağı kapalı bir şekilde pilavı pişmeye bırakın. Suyunu çeken pilavı karıştırarak havalandırın ve ocaktan alın.
Tavuk butlarını derisi alta gelecek şekilde tezgaha serin. İç pilavı kaşıkla ortasına alın, dolma sarar gibi sarın. Birleşme yeri alta gelecek şekilde fırın kabına yerleştirin. Salçalı su hazırlayın ve tavukların üzerine gezdirin. 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Dilimleyerek servis edin.