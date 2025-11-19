'Dünyanın en iyi tavuk yemekleri' listesi açıklandı: Türkiye'den bir yemek birinci oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/dunyanin-en-iyi-tavuk-yemekleri-listesi-aciklandi-turkiyeden-bir-yemek-birinci-oldu-1101129352.html

TasteAtlas tarafından hazırlanan 'dünyanın en iyi tavuk yemekleri' listesinin ilk sırasına Piliç Topkapı oturdu. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

TasteAtlas’ın “Dünyanın En İyi 20 Tavuk Yemeği” listesini açıklandı. Sıralamada zirveye Türkiye’den Osmanlı mutfağından Piliç Topkapı yerleşti. Adının Topkapı Sarayı'ndan alan 'Piliç Topkapı' nasıl yapılır?Listede hangi tavuk yemekleri var?Türkiye'den Piliç Topkapı'nın birinci olduğu listenin ikinci sırasında Fas'ın tavuk, mercimek ve özel baharat karışımının ince yufkamsı msemen hamurları üzerinde servis edildiği geleneksel bir Fas yemeği olan 'Rfıssa' isimli yemeği yer alıyor.Üçüncü sıraya ise Kore usulü çıtır kızarmış tavuk, hafif tatlı ve baharatlı soslarla servis edilen Chikin isimli tavuk yemeği yerleşirken, dördüncü sırada Peru'nun özel baharat karışımıyla marine edilen tavuğun kömür ateşinde döner tarzında pişirilmesiyle hazırlanan Pollo a La Brasa yer alıyor. Listenin beşinci sırasında ise Hindistan'ın dünyaca ünlü yemeği Butter Chicken yer aldı. Tavuk Topkapı nasıl yapılır?

